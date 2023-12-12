Turkcell Superonline fiber altyapı sorgulama yapmak istiyorsanız aşağıdaki adımları takip edin. İşte üç adımda basit şekilde Turkcell Superonline fiber altyapı sorgulama rehberi.

Turkcell Superonline fiber altyapı sorgulama yapmak istiyorsunuz ancak nasıl ilerleyeceğinizi bilmiyorsanız aşağıdaki adımları takip edin. İşte üç adımda basit şekilde Turkcell Superonline fiber altyapı sorgulama rehberi.

Superonline fiber ile ne kadar hız alırım?

Birçok kişi evinde ya da iş yerinde maksimum ne kadar internet hızı alabileceğini bilmiyor. Bunu öğrenmenin en temel yolu ise altyapı sorgulaması yapmak. Peki Turkcell Superonline fiber internet için altyapı sorgulaması nasıl yapılır? Gelin anlatalım.

Adım 1

İlk olarak Superonline'ın web sitesine giriyoruz. Ardından üst kısımdaki "Ev İnterneti ve TV+" sekmesine tıklıyoruz ve aşağıdan "Altyapı Sorgulama" butonuna basıyoruz. Siz bu adımları atlamak istiyorsanız buradaki bağlantıyı kullanarak Superonline fiber altyapı sorgulama ekranına hızla gidebilirsiniz. Açılan ekranda istenen kısma telefon numaranızı ve güvenlik kodunu doğru bir şekilde girin. Ardından "Devam Et" butonuna tıklayın.

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Adım 2

Bu ekranda altyapı bilgilerinize erişmek için sizden adres bilgileriniz isteniyor. Sorgulamak istediğiniz yerin adresini (örneğin evinizin adresini) tablolar aracılığı ile seçiyorsunuz. Ardından "Sorgula" butonuna tıklıyorsunuz.

Adım 3

Artık açılan ekranda Turkcell Superonline'ın size sunduğu maksimum internet hızını, bölgenizdeki altyapıyı ve size uygun olan Superonline paketlerini görüntüleyebilirsiniz. Bizim temsili olarak seçtiğimiz adreste Superonline altyapısı bulunmadığı için SUPERBOX tarifeleri bizler sunuldu. Ancak sizin adresinizde altyapı varsa uygun tarifeler sunulacaktır.

Tüm işlemler bu kadar basit. Bu üç adımı takip ederek Superonline internet altyapınızı öğrenebilirsiniz. Sizin intenet hızınız ne kadar çıktı?