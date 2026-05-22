Türk mühendislerinin geliştirdiği teknoloji İngiltere'de uçaklara yakıt olacak

Kocaeli'deki GOSB Teknopark'ta faaliyet gösteren Türk Ar-Ge firması Altaca, insan kaynaklı atık çamurunu (biyokatı) sürdürülebilir havacılık yakıtına dönüştürmek için İngiltere merkezli Firefly şirketi ile stratejik teknoloji iş birliği anlaşması imzaladı.

Birleşik Krallık'ın Ankara Büyükelçisi Jill Morris'in ev sahipliğinde büyükelçilikte düzenlenen anlaşmanın imza törenine Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan ile iki ülkenin kamu ve iş dünyası temsilcileri katıldı. İmzalar, Firefly kurucuları James Hygate ve Paul Hilditch ile Altaca'nın kurucuları Alper Önoğlu ve Taner Önoğlu tarafından atıldı.

İnsan atığından havacılık yakıtı üretilecek

Yapılan anlaşma kapsamında Firefly'ın Birleşik Krallık'ta kurmayı planladığı sürdürülebilir havacılık yakıtı üretim tesisinde, Türk firması Altaca'nın geliştirdiği "CatLiq-Hidrotermal Sıvılaştırma Teknolojisi" kullanılacak. Bu yenilikçi sistem sayesinde kanalizasyon çamuru gibi biyokat atıkları, biyo-ham petrole dönüştürülecek. Firefly'ın "wet-to-jet" olarak adlandırdığı bu üretim modelinde, rafinaj aşaması için Chevron Lummus Global'in teknolojisi kullanılacak. Üretilecek düşük karbonlu havacılık yakıtı için Avrupa'nın önde gelen havayolu şirketlerinden Wizz Air ile 15 yıllık alım anlaşması da imzalandı.

GOSB Teknopark'tan yapılan açıklamada, "GOSB Teknopark ekosisteminden çıkan bu güçlü teknoloji iş birliği, Ar-Ge'nin, mühendisliğin ve yenilikçi üretim kapasitesinin sınırları aşan etkisini göstermesi açısından büyük önem taşıyor. Altaca'nın geliştirdiği teknolojinin sürdürülebilir havacılık yakıtı gibi dünya genelinde stratejik öneme sahip bir alanda kullanılması, Türkiye'de geliştirilen ileri mühendislik çözümlerinin küresel değer zincirlerinde daha güçlü şekilde yer alabileceğini ortaya koyuyor. GOSB Teknopark olarak firmalarımızın geliştirdiği teknolojilerin uluslararası pazarlarda değer üretmesinden ve sürdürülebilir bir gelecek için küresel çözümlerin parçası olmasından gurur duyuyoruz" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı