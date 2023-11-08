Tüm Türkiye deterjan stokladı! Taksitli alışveriş rekor kırdı

Hepsiburada, Efsane Kasım'ın ilk kampanya döneminin sonuçlarını açıkladı. Kasım ayının öne çıkacak ürünleri arasında şarjlı süpürgeler ve yerli kozmetik ürünleri başı çekiyor. Kasım'ın ilk 5 gününde Hepsiburada müşteri sayısı geçen seneye göre yaklaşık yüzde yüzde 15, siparişler ise yaklaşık yüzde yüzde 26 artış gösterdi. Satışların büyük bölümü pazar yerindeki KOBİ ve aile işletmeleri tarafından gerçekleştirildi.

Z Raporu: İnsanlar, Efsane Kasım'ın ilk beş gününde neler aldı?

Hepsiburada'nın "Efsane Kasım"ı hızlı başladı. Kasım'ın ilk 5 gününde 100 Milyon ziyaretçi indirimli ürünlere ulaşmak için yarıştı. Akşam 9: 00-10: 00 saatleri arası Türkiye online alışverişte buluşurken en çok satılan ürün deterjan oldu. İlk 5 günde 100 binin üzerinde Hepsiburada müşterisi "Hepsiburada Limiti" başvurusu yaparken toplam siparişlerin yaklaşık yüzde 50'si taksit, yüzde 30'u ise erteleme avantajlarıyla gerçekleşti.

Efsane Kasım'ın ilk 5 gününde sırasıyla en çok, temel tüketim ve gıda, giyim, züccaciye, kozmetik ve ev–yaşam ürünlerine ilgi gösterildi. Ürün bazında en çok satanlar ise deterjan, cilt bakım ürünleri, spor ayakkabılar ve sweatshirtler oldu.

Hepsiburada'dan "Efsane Kasım": Bugün başlıyor!

En fazla alışveriş 20: 00 – 23: 00 arasında yapıldı!

İstanbul, Ankara, İzmir'in ardından Efsane Kasım'a yoğun ilgi gösteren şehirler Bursa, Kocaeli, Antalya, Konya ve Adana oldu. Hepsiburada kullanıcıları alışveriş için en çok akşam 20: 00 ile 23: 00 saatlerini tercih etti.

Küçük ev aletlerinin yıldızı süpürgeler oldu!

Şarjlı süpürgelere olan talep geçen senenin aynı ayına kıyasla yüzde yüzde 35 artış gösterirken, en çok satan markalar ise Philips, Xiaomi ve Roborock oldu.

Kozmetikte yerli markalara ilgi yüksek

Hepsiburada platformu üzerinden ilk beş günde en çok sipariş verilen kozmetik ürünleri serumlar, yüz bakım kremleri ve tonikler oldu. En çok satan markalarda ise yerli markalar öne çıktı. The Purest Solutions ve Cream Co.'nun ürünleri en çok satanlar arasında yer aldı.

Anne – bebek kategorisinde bebek arabası ve park yatak ön planda

Efsane Kasım'da ilk 5 günde anne-bebek kategorisinde en çok satılan ürünler elle katlanan ve pratik kullanımıyla ebeveynlerin tercihi olan Cybex markalı bebek arabası ve Yoyko markasının anne yanı park yatağı oldu.

Modada kışlık alışverişi başladı

Hepsiburada üzerinden moda kategorisinde ön plana çıkan ürünler sweatshirt, çorap, eşofman, mont ve kazak olurken, en çok satan markalar DeFacto, U.S. Polo Assn., Penti ve Herita oldu.