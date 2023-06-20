TÜBİTAK araştırmasında 5 havzada 290 milyon adet mikroplastik tespit edildi

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi tarafından yapılan araştırmada Kızılırmak, Susurluk, Gediz, Dalaman ve Dilderesi havzalarında toplam 290 milyon adet mikroplastik tespit edildi. Araştırmada mikroplastiklerin boyutları ve kaynakları da belirlendi. Proje kapsamında mikroplastik kirliliğinin önlenmesi için öneriler de geliştirildi.

TÜRKİYE Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Marmara Araştırma Merkezi'nce Kızılırmak, Susurluk, Gediz, Dalaman ve Dilderesi olmak üzere 5 havzada yapılan araştırmada toplam 290 milyon adet mikroplastik tespit edildi.

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi yürütücülüğünde, son yıllarda çeşitli alanlarda plastik kullanımının artması sonucu oluşan mikroplastik yoğunluğunun belirlenmesine yönelik pilot olarak seçilen 5 havzada, 'Yerüstü Sularında Mikroplastikler, Etkileri ve Kontrol Yöntemleri Projesi' başlatıldı. Su kaynaklarının kirlenmesinin yanı sıra ekosistemi ve o su kaynağından faydalanan diğer kullanıcıları da olumsuz etkileyen mikroplastik araştırması Kızılırmak, Nehri, Susurluk Nehri, Gediz Nehri, Dalaman Çayı ve Dilderesi'nde yapıldı.