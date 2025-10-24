Trakya Üniversitesi Öğrencileri, TEKNOFEST 2026 İçin Elektrikli Otonom Araç Geliştiriyor

Edirne'de Trakya Üniversitesi Tasarım ve Proje Topluluğu öğrencileri, üzerinde çalıştıkları elektrikli otonom araçlarıyla TEKNOFEST 2026'da zirveye çıkmayı hedefliyor.

Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen Trakya Keşif Fest'e katılan topluluk üyeleri, stant açarak çalışmaları hakkında katılımcılara bilgiler verdi.

Yerli imkanlarla geliştirdikleri elektrikli araçlarla pek çok yarışmada dereceye giren mucit öğrenciler, bu yıl 2 araç üzerine yoğunlaştı.

Öğrenciler, elektrikli otonom araçlarıyla TEKNOFEST 2026'da başarı elde etmek istiyor.

Trakya Üniversitesi Tasarım ve Proje Topluluğu kaptanı Eşref Kaan Kurtoğlu, AA muhabirine, 10 yıldır elektrikli araçlar üzerine çalıştıklarını söyledi.

Sürdürülebilir, verimliliği yüksek araçlar tasarladıklarını anlatan Kurtoğlu, şunları kaydetti:

"Topluluk olarak bu yıl bir otonom araç, bir de elektrikli verimlilik aracı üzerinde çalışıyoruz. Otonom aracımız TEKNOFEST'te yarışacak. Verimlilik aracıyla da yurt içi yarışlarına katılmayı planlıyoruz. Bu zamana kadar tasarladığımız araçlarda her zaman hafiflik ve verimliliği hedefledik. Elektrikli ve güneş paneliyle çalışan araçlarımız oldu.

Artık dünya başka yönlere gidiyor. Biz de dünyanın yöneldiği otonom araçlara yöneliyoruz. Otonom araç çalışmamız var. Bu sene ilk hedefimiz otonom araçlar teknoloji alanında kendimizi geliştirip devam etmek."