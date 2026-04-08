Trabzon Teknokent'te Modüler Zırhlı Kontrol Botu prototipi imal edildi

Trabzon Teknokent'te faaliyet gösteren bir şirket tarafından üretilen Modüler Zırhlı Kontrol Botu'nun prototipi seyir testlerinden geçmeyi başardı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Sürmene Abdullah Kanca Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Dr. Umut Yaşar Uzunali, AA muhabirine, uzun yıllar özel bir savunma sanayi şirketinde kaynak mühendisi olarak görev yaptığını söyledi.

Uzunali, 2014'te KTÜ'de göreve başladığını, 2019'da ise Trabzon Teknokent bünyesinde bölgedeki firmalara kaynak teknolojisi kapsamında hizmet vermek amacıyla mühendislik şirketi kurduklarını belirtti.

Yaklaşık 6 yıldır, denizde tehlikeyle karşılaşan personeli karaya güvenli şekilde ulaştırmayı amaçlayan Modüler Zırhlı Kontrol Botu Projesi üzerinde çalıştıklarını anlatan Uzunali, botun prototipini 15 ayda tamamladıklarını ifade etti.

Uzunali, 8 kişi kapasiteli, 11 metre uzunluğunda ve 3,1 metre genişliğindeki prototipin motor ve kamera dışındaki tüm bölümlerinde yerli ve milli malzemeler kullandıklarını vurguladı.

"Şu an 2x300 beygir motor gücümüz var"

Umut Yaşar Uzunali, insansız ve otonoma doğru ilerleyen süreçte personel odaklı bir bot projesini hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

İmalat sürecinin 15 ayda tamamlandığını, son 2 ayda da seyir testlerini gerçekleştirdiklerini belirten Uzunali, şu değerlendirmede bulundu:

"Ön ve arka kabin olmak üzere iki ayrı kabinimiz var. Bunlar monokok gövde yapısına ve belirli bir balistik korumaya sahip. Ön kabinin olası bir batma durumunda kendini ayırıp su üzerinde kalabilme ve düşük seyir hızlarında da görevini tamamlayabilme yeteneği var. Şu an 2x300 beygir motor gücümüz var. Bu motor gücüyle de seyir testlerinde yaklaşık 30,5 knot sürate kadar ulaştık."

Uzunali, ilerleyen süreçte hem ticarileşmede hem de ülkenin deniz ve sahil güvenliğine alternatif proje sunmak için firmalarla da işbirliği yapmayı hedeflediklerini aktardı.

Uzunali, ilerleyen zamanlarda alüminyum ya da yüksek yoğunluklu polietilen malzemeden gemi yapmayı da hedeflediklerini sözlerine ekledi.