Trabzon'da TÜBİTAK 4006 Projeleri Sergisi açıldı

Trabzon'da lise ve ortaokul öğrencilerinin hazırladığı TÜBİTAK 4006 Projeleri Sergisi, Faruk Başaran Bilim ve Sanat Merkezi'nde açıldı. Milli Eğitim Müdürü Cemil Karakaş, sergide öğrencilerin özgüven ve deneyim kazanarak Türkiye'nin bilim ve teknoloji alanındaki geleceğine katkı sağlayacaklarını vurguladı.

Ortahisar Milli Eğitim Müdürü Cemil Karakaş, Faruk Başaran Bilim ve Sanat Merkezi'ndeki serginin açılışında, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modelimizin temelinde beceri temelli eğitim anlayışı var. Öğrencilerimiz inanıyorum ki bu geliştirdikleri çalışmalarla Türkiye'nin önünü açacak çok daha güzel eserler ortaya koyacaklar." dedi.

Faruk Başaran Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Selçuk İslamoğlu da sergide, 34 öğretmen ve 50 öğrencinin çeşitli alanlarda geliştirdiği 18 projenin yer aldığını belirtti.

Projelerde emeği geçen öğretmen ve öğrencileri tebrik eden İslamoğlu, şunları kaydetti:

"Bizim temel gayemiz sadece akademik bilgi aktarmak değil, sorgulayan, araştıran, karşılaştığı sorunlara bilimsel çözümler üretebilen ve milli değerlerini teknolojiyle harmanlayan yeni nesil yetiştirmek. Öğrencilerimizin bu projelerle kazandığı özgüven ve deneyim, onların ileride ülkemizin bilim ve teknoloji hamlesine üstlenecek rollerinin ilk adımlarıdır."

Çeşitli okullardan gelen öğrenci ve öğretmenler, yarına kadar açık kalacak sergiyi gezerek proje yürütücülerinden bilgi aldı.

Kaynak: AA / Hatice Diler
