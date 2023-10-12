TikTok, ABD'de Utah yönetimi tarafından dava ediliyor

Son zamanların belki de en popüler sosyal medya platformu TikTok her ne kadar başarısıyla gündeme gelse de her zaman iyi yönleri konuşulmuyor. Öyle ki daha önce de benzer davalara maruz kalan sosyal medya devi TikTok, şimdi de ABD'deki Utah yönetiminden gelen bir dava ile karşı karşıya. Peki bu davanın sebebi tam olarak ne?

TikTok ve ABD bir kez daha dava ile karşı karşıya

TikTok ABD'nin incelemesine maruz kalıyor. Reuters'in haberine göre Utah şu anda TikTok'a dava açıyor. Daha önce Indiana ve Arkansas da benzer davaları masaya yatırmıştı. Davanın sebebi olarak ise TikTok, platformda sağlıksız zaman geçirmelerini sağlayarak çocuklara zarar vermekle suçlanıyor.

TikTok'un güvenlik endişeleri nedeniyle yasaklanma olasılığı ilk kez 2020 yılında gündeme gelmişti. Ancak takip eden üç yıl boyunca bu konuyla ilgili çok az şey oldu. Yine de şu anda TikTok'u bir miktar sınırlamayı amaçlayan üç ayrı eyalet var ve bunlardan sonuncusu Utah oldu. Öyle ki bunun için TikTok'a bir dava açtı.

Şu anda TikTok'ta durum eyaletten eyalete farklılık gösteriyor. Geçen ay Kaliforniya, çocukları interneti kullanırken korumaya yönelik bir yasayı yürürlüğe koymayı hedefliyordu, ancak bu yasa federal bir yargıç tarafından engellendi. Şimdi Utah, TikTok'a tepki gösteriyor ve uygulamanın çocukları uygulamayı kontrol etmeleri ve izlemeleri için istismar ettiğini iddia ediyor.

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Utah Başsavcısı Sean Reyes, TikTok'un çocuklara ve ebeveynlerine uygulamanın güvenli olduğu konusunda yalan söylediğini ve platformda çok fazla zaman harcamanın zihinsel ve fiziksel sağlıkları üzerinde korkunç etkileri olduğunu söyledi.

Davada, sosyal medya platformunun "birçoğu slot makinelerinin özelliklerini taklit eden son derece güçlü algoritmalar ve manipülatif tasarım özellikleri" kullandığı belirtiliyor. Devlet tarafından başlatılan soruşturma sürüyor. Utah, TikTok'un yanıltıcı iş uygulamaları söz konusu olduğunda eyalet yasalarını ihlal etmesini yasaklayacak bir ihtiyati tedbirin yanı sıra hukuki cezalar da istiyor.

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