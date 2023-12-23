The Day Before Oyununun Sunucuları Kalıcı Olarak Kapatılıyor

Sok haftaların tartışmalı oyunu için resmi açıklama yapıldı. Zombi temalı hayatta kalma oyunu The Day Before'un sunucuları 22 Ocak 2024'te kalıcı olarak kapatılacak. Peki ödeme yapan oyunculara ne olacak?

The Day Before için para iadesi yapılacak

Geçtiğimiz haftalarda Steam üzerinden yayınlanan The Day Before, beklenen ilgiyi karşılayamayınca kaderine terk edildi. İlk olarak geliştirici Fntastic kapatılmıştı, şimdi de oyunun resmen Steam'den kaldırılacağı duyuruldu. Bu karar, az sayıdaki oyuncunun ortada kalacağını gösteriyor.

The Day Before, lansman sırasında ciddi teknik sorunlarla boğuştu. Bu durum ise oyuncuların canını sıkmaya yetti ve yeterli sayıda oyuncu bulmakta zorlandı. Şirketten gelen son açıklamada, sunucuların 22 Ocak'ta kapatılacağı dile getirildi.

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Duyuruda ayrıca oyuncuların geri ödeme alacağı belirtildi. Ana yatırımcı Mytona, tüm satın alımlarda geri ödemeleri kolaylaştırmak için Valve ile birlikte çalıştığını ifade etti. Steam üzerinden para iadesi alamayan oyunculara otomatik para iadesi yapılacağı aktarıldı.

Geliştirici stüdyonun kapatılması ve oyuna güncelleme sağlayacak hiçbir ekibin kalmaması, sunucuların kapatılmasına yol açtı. Şirket, kullanıcılara katılımlarından dolayı teşekkür etti. Ancak oyunun bir geliştirme stüdyosu olmadan devam edemeyeceğini de kabul etti.

Çok kısa süre boyunca gündemde kalan The Day Before; hataları, tamamlanmamış özellikleri ve sıkıcı oynanışı nedeniyle lansman heyecanını karşılayamadı. Bu da sunucu kapanmasının şaşırtıcı olmadığını gösteriyor.

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