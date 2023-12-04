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The Boys 4. Sezon Tanıtım Fragmanı Yayınlandı

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2019 yılında yayınlanmaya başlanan The Boys dizisinin 4. sezonu için tanıtım fragmanı yayınlandı. Dizi, süper güçlere sahip kahramanların dünyasında geçiyor ve kötüye kullanılan güçlere karşı mücadele eden bir grup olan The Boys'un hikayesini anlatıyor. Yeni sezonun ne zaman yayınlanacağı ise henüz net değil.

İlk olarak 2019 yılında yayınlanmaya başlanan The Boys, dünyanın en popüler dizileri arasında yer alıyor. İzleyen kişilerin övgüyle bahsettiği dizi, yakın zamanda ise yeni sezonu ile tekrardan adından söz ettirecek. Son olarak The Boys 4. sezonu için tanıtım fragmanı yayınlandı. İşte ayrıntılar…

The Boys 4. sezon fragmanı

Amazon'un yapımcısı olduğu The Boys, süper güçlere sahip süper kahramanların dünyasında geçen bir dizi. Bu dünyada bazı kahramanlar gücünü kötüye kullanıyorken, dizinin ana odağı olan "The Boys" adındaki bir grup ise bunlara karşı bir mücadele veriyor. Sevilen dizinin yeni sezonu merakla bekleniyordu.

The Boys, yakın zamanda yayınlanacak olan yeni bölümler ile heyecanını sürdürecek. Öyle ki Amazon, resmi Prime Video YouTube kanalı üzerinden yeni sezonun ilk fragmanını yayınladı. Bu videoya yukarıdan ulaşabilirsiniz.

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Victoria Neuman ile Homelander arasında gerçekleşen başkanlık seçimine odaklanacak olan 4. sezonda Susan Heyward, Valorie Curry ve Jeffrey Dean Morgan gibi yeni yüzler ile tanışacağız. Kahramanlar, Homelander ve Vought'u düşürerek dünyayı kurtarmak için büyük bir mücadele verecekler.

The Boys 4. sezonu ne zaman yayınlanacak?

The Boys'un yeni sezonu, net bir tarih olmamakla birlikte 2024 yılında Amazon Prime Video hizmeti üzerinden seyirciye sunulacak.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yeni sezondan beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

Prime Video Amazon Teknoloji Kültür Sanat Güncel Haberler

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