Tesla model aracıyla mezarlığa giren Türk vatandaşı, ekranda beliren uyarıyla şoke oldu

Tesla model aracıyla mezarlığa giren Türk vatandaşı, ekranda beliren uyarıyla şoke oldu
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Tesla model aracıyla mezarlığa giren Türk vatandaşı, ekranda beliren uyarıyla şoke oldu
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Antalya'da gece mezarlığa giren bir Tesla sürücüsü, aracın ekranında beliren 'insan algılama' uyarılarıyla panik yaşadı. Sürücü, aracın yeni defnedilenleri algıladığını öne sürerken, uzmanlar durumun mezar taşlarını insan olarak algılayan sensör hatasından kaynaklandığını belirtti.

Antalya'da gece saatlerinde Tesla marka aracıyla mezarlığa giren bir vatandaş, aracın ekranında beliren 'insan algılama' uyarıları karşısında büyük panik yaşadı. O anları cep telefonuyla kayda alan sürücü, aracın yeni defnedilen ölüleri algıladığını öne sürdü. Görüntüler sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

"ARABA YENİ GÖMÜLENLERİ ALGILIYOR"

Olay, Antalya'da bir mezarlık alanında gece saatlerinde yaşandı. Tesla model aracıyla mezarlık içinde ilerleyen sürücü, aracın sensör ve ekran sisteminde beliren insan figürleri karşısında şaşkınlık yaşadı. Kayıt altına aldığı görüntülerde sürücünün, "Araba yeni gömülenleri algılıyor" şeklindeki yorumu dikkat çekti.

TEKNİK BİR HATA OLABİLİR

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla birlikte kullanıcılar ikiye bölündü. Bir kesim olayın 'doğaüstü' olabileceğini savunurken, teknik bilgi paylaşan bazı kullanıcılar ise yaşanan durumun Tesla'nın kamera ve çarpışma önleme sisteminin mezar taşlarını insan figürü olarak algılamasından kaynaklandığını belirtti.

Uzmanlara göre; Tesla'nın FSD (Full Self Driving) sistemi, mezarlıklarda bulunan mezar taşlarını veya yansıtıcı objeleri insan gibi algılayabiliyor. Bu da aracın ekranında insan siluetiyle temsil edilen figürlerin belirmesine yol açabiliyor.

Kaynak: Haberler.com / Teknoloji
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarızırzop:

kedi köpektir ne olacak gece gece

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Haber YorumlarıErkan Arslan:

Adamdaki Fantaziye Bak Hele Bizki Korkudan Merkeplen Bile Mezarligin Yanindan Gecemezken Teslayla Mezarliga Dalmis

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