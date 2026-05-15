Haberler

Edirne'de 'temiz ekran' çağrısı

Edirne'de 'temiz ekran' çağrısı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne'de Büyük Aile Platformu tarafından başlatılan 'Temiz Ekran Hareketi' kapsamında, çocuk ve gençlerin dijital içeriklerden olumsuz etkilendiği belirtilerek şiddet, bağımlılık ve ahlaki yozlaşmaya karşı toplumsal farkındalık çağrısı yapıldı.

Edirne'de düzenlenen basın açıklamasıyla, özellikle çocukların ve gençlerin dijital içeriklerden yoğun şekilde etkilendiği belirtilerek, şiddeti, bağımlılığı ve ahlaki yozlaşmayı normalleştiren yayınlara karşı toplumsal farkındalık oluşturulması gerektiği vurgulandı.

Büyük Aile Platformu tarafından başlatılan "Temiz Ekran Hareketi" kapsamında Edirne'de Eski Camii önünde basın açıklaması düzenlendi. Platform adına basın açıklamasını okuyan Lokman Kızılyar, artık tehlikenin ekranlar üzerinden geldiğini belirterek, "Hedefte; çocuklarımız, zihinlerimiz, değerlerimiz ve geleceğimiz var. Ekranlar üzerinden evlerimizin içine taşınan kültürel yozlaşma saldırılarıyla; aile yapısı zayıflatılmakta, çocuklarımızın zihinleri ve kalpleri olumsuz etkilenmekte, toplumsal değerler ayaklar altına alınmakta, şiddet ve bağımlılıklar normalleştirilmekte, mahremiyet sistematik biçimde aşındırılmaktadır. Bu mesele; yalnızca bir yayın politikası meselesi değildir, basit bir reyting yarışı da değildir. Bu mesele toplumsal yapının korunması ve nesillerin kaybedilmesi meselesidir. Bu mesele milli güvenlik meselesidir" dedi.

Açıklamasında, özellikle çocukların ve gençlerin dijital içeriklerden yoğun şekilde etkilendiği belirtilerek, şiddeti, bağımlılığı ve ahlaki yozlaşmayı normalleştiren yayınlara karşı toplumsal farkındalık oluşturulması gerektiği vurgulandı.

Kızılyar, ayrıca, akşam saatlerinde sosyal medya üzerinden sivil toplum kuruluşları, meslek birlikleri, oyuncular, yapımcılar, senaristler ve kanaat önderlerinin 'Temiz Ekran Hareketi Manifestosu'nu paylaşacağını belirterek vatandaşlara kampanyaya destek verme çağrısında bulundu. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Manavgat Belediyesi'ne yolsuzluk davasında karar! Niyazi Nefi Kara'ya 46 yıl hapis verildi

Görevden uzaklaştırılan belediye başkanına 46 yıl hapis
İspanya Başbakanı Sanchez, dünyaya bir kez daha ders verdi: İsrail varsa biz yokuz

Bir kez daha Arap ülkelerinin yapamadığını yaptı
Şi masadan kalktı, Trump dayanamayıp gizlice defterini karıştırdı

Tarihi zirveye damga vuran an! Şi masadan kalktı, Trump dayanamadı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Noa Lang'tan Galatasaray'daki geleceği hakkında açıklama

Galatasaray'da kalacak mı? Yanıtladı

Hapis cezasını erteletmek için sürekli doğuran kadın bu kez kaçamadı

Cezaevine girmemek için doğurdukça doğurdu ama yine de kurtulamadı!

Bayern Münih, kalecileri Neuer ve Ulreich'in sözleşmesini uzattı

İşte yeni sezonda formasını giyeceği takım
Rasim Ozan Kütahyalı’nın gözaltı süresi uzatıldı

Gözaltı süresi uzatıldı: Pazar gününe kadar sorgulanacak
Galatasaraylı futbolculara karşı Fenerbahçe atkısı açtı, yıldız isimlerden karşılık hemen geldi

G.Saraylı futbolculara karşı bu atkıyı açtı, sonrasında olanlara bakın
Galatasaray'dan Avrupa mesajı

Otobüsün üstünde açtıkları bayrak taraftarlarını sevinçten çıldırtır
Özel kalem müdürünün evi, görenleri hayrete düşürdü

Özel kalem müdürünün evine bakın