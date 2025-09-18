TEKNOFEST'te Türkiye'nin Çelik Kubbe Hava Savunma Sistemleri Sergileniyor

Türkiye'nin hava savunma sistemi Çelik Kubbe'nin ürünlerini TEKNOFEST alanında sergileniyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde gerçekleştirilen, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlıyor.

Festival kapsamında başta ASELSAN, ROKETSAN ve TÜBİTAK SAGE olmak üzere Türk savunma sanayisinin önde gelen şirketleri tarafından geliştirilen Çelik Kubbe ürünleri büyük ilgi görüyor.

Alanda, Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği ürünler olan alçak ve orta irtifa hava savunma sistemi HİSAR, taktik mobil çözümü TURAN 100 BR-OM, yeni nesil anti-İHA sistemi EJDERHA, alçak irtifa hava savunma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla geliştirilen namlulu hava savunma sistemi olan KORKUT ve radar sistemi AKREP sergileniyor.