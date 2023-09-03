TEKNOFEST'te doğada yaşam sanatı ve kampçılık eğitimi verildi

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Orman Fakültesi Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölüm Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yasin Ünal, TEKNOFEST kapsamında tabiat severlere doğada yaşam sanatı, kampçılık ve kamp teknikleri eğitimi verdi.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Orman Fakültesi Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölüm Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yasin Ünal, TEKNOFEST kapsamında tabiat severlere doğada yaşam sanatı, kampçılık ve kamp teknikleri eğitimi verdi.

Anadolu Ajansının (AA) 8. kez global iletişim ortağı olduğu, T3 Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde gerçekleştirilen TEKNOFEST, etkinliklerle devam ediyor.

Etkinlikler çerçevesinde Doç. Dr. Ünal tarafından tabiat tutkunlarına doğada yaşam sanatı, kampçılık ve kamp teknikleri eğitimi verildi.

Doğal objelerle ateş yakma, su bulma, barınak yapma, doğada kampçılık ve kamp teknikleri, harita okuma ve doğada yön bulma, zehirli ve zehirsiz sürüngenleri tanıma, yaban hayvanlarını iz ve belirtilerinden tanıma teknikleri ve doğal şartlarda liderlik, eğitimin konu başlıkları arasında yer aldı.