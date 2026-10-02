TEKNOFEST Şanlıurfa'da farklı yörelerin halk oyunları gösterisine sahne oldu

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Şanlıurfa'da düzenlenen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST kapsamında Türkiye'nin farklı yörelerine ait halk oyunları gösterisi sunuldu.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda devam ediyor.

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Gösteri Topluluğu, TEKNOFEST kapsamında ülkenin farklı yörelerine ait halk oyunlarını ziyaretçiler için sergiledi.

Teknoloji ve bilimin yanı sıra kültürel etkinliklerin de yer aldığı festivalde sahne alan ekip, yöresel kıyafetleriyle sunduğu performansla izleyicilerin beğenisini kazandı.

Bazı vatandaşlar gösteriyi cep telefonlarıyla görüntülerken bazıları da ekibin performansına alkışlarla eşlik etti.

TEKNOFEST Güneydoğu, 4 Ekim'e kadar çeşitli etkinliklerle sürecek.

Kaynak: AA