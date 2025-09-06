TEKNOFEST Alanı İki Kat Büyütülüyor

TEKNOFEST Genel Sekreteri Muhammet Saymaz, İstanbul'da yapılacak TEKNOFEST alanını büyüttüklerini belirterek, "Tabi daha büyük bir alan kuruyoruz. Geçtiğimiz yıllara nazaran neredeyse iki katı kadar büyük bir alan kuruyoruz. Yarışmaların olduğu, daha öncesinde derece alan takımların projelerini sergileyecekleri özel alanlar yaptık kendileri için" dedi.

ASELSAN tarafından Tekirdağ'da düzenlenen ve yarın bitecek TEKNOFEST İnsansız Kara Araçları Yarışması (İKA) 28 takımın katılımıyla sürüyor. Tekirdağ'a gelerek yarışları takip eden TEKNOFEST Genel Sekreteri Muhammet Saymaz, takımlar tek tek ziyaret etti. Gazetecilere açıklamada bulunan Saymaz, "'Eylül ayını her yıl TEKNOFEST ayı olarak değerlendiriyoruz. Bu yıl bu mevsimden Tekirdağ'da nasibini aldı. İnsansız Kara Aracı Yarışması'na 707 takım başvurdu ve finallere 28 takım kaldı. Burada takımlar için zorlu bir parkur süreci devam ediyor. Takımların oluşturduğu kültürü ülkemizim geleceği için yaymak, yaygınlaştırmak kıymetli. 2018 yılında TEKNOFEST'i hayata geçirdiğimizde teknolojiyi, bilimi, havacılığı, uzayı bu toplumun kültürünün tam olarak merkezine oturtmaktı aslında. Biz bunu başardığımız gördük burada. İstanbul'da düzenlenecek TEKNOFEST'e de tüm Tekirdağlıları bekliyoruz" dedi.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da TEKNOFEST'te sürprizleri olacağını belirten Saymaz, "Tabi daha büyük bir alan kuruyoruz. Geçtiğimiz yıllara nazaran neredeyse iki katı kadar büyük bir alan kuruyoruz. Yarışmaların olduğu, daha öncesinde derece alan takımların projelerini sergileyecekleri özel alanlar yaptık kendileri için. Onlarda derece almış projelerini sergileyecekler, gençler projelerini anlatacaklar. Biz her zaman bu gençlere şöyle baktık; bugünün yarışmacısı, bugünün girişimcisi olsunlar. Yarının da yatırımcısı olacak pozisyona gelsinler istiyoruz, hepsinde çok ciddi potansiyel var. Biz de TEKNOFEST alanlarında bu şiarla gençlerimize alan açmaya gayret ediyoruz. İnşallah Atatürk Havalimanı'nda bu manada gençlerimize, evlatlarımıza alan açmaya devam edeceğiz" diye konuştu.