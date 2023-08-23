Tekken 8 Çıkış Tarihi ve Fiyatı Duyuruldu

Gamescom 2023 etkinliğinde Tekken 8'in çıkış tarihi ve ön sipariş fiyatı açıklandı. Oyun, 26 Ocak 2024'te erişime açılacak ve üç farklı sürümle ön siparişe sunulacak.

Bir döneme damga vuran Tekken serisi herkesin çocukluğunda en az bir kere oynadığı dövüş oyunlarının başında geliyor. Seri en son 2015'te Tekken 7 ile karşımıza çıktı. 2022'de düzenlenen PlayStation State of Play'de Tekken 8 tanıtılırken, çıkış tarihi ve fiyat gibi kritik detaylar ise paylaşılmadı. Bu, kısa bir süre önce değişti, zira Gamescom 2023'te Tekken 8'in çıkış tarihi ve ön sipariş fiyatı duyuruldu.

Tekken 8 çıkış tarihi ve fiyatı

Tekken 8, 26 Ocak 2024 tarihinde erişime açılacak. Oyun; standart, Deluxe ve Ultimate olmak üzere üç farklı sürümle bugün itibariyle ön siparişe açıldı. Yapımın fiyatı ise sırasıyla 1.499, 2 bin 199 ve 2 bin 399 TL şeklinde açıklandı.

Tekken 8'de karakter görselleri yeniden tasarlandı. Artık dövüşçüler çok daha detaylı olacak ve yüksek kaliteli grafiklerle Tekken dünyasının kendine has dövüş mekanikleri ve atmosferi birleştiğinde hayranlara iyi bir oyun deneyimi sunulacak.

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Oyunda 32 farklı dövüşçü bulunacak. Bunların arasında serinin efsanelerinden King ve Paul gibi isimler de mevcut olacak. Ayrıca Arcade Quest adında yeni bir tek oyunculu mod da oyunculara sunulacak. Bu mod ile oyuncular oluşturdukları karakterle sanal bir atari salonunda Tekken turnuvularına katılabilecek. Bu özelliğin bir nebze olsun Metaverse dünyasına atıfta bulunduğunu belirtmekte fayda var. Oyunun sistem gereksinimleri ise henüz açıklanmadı.

Peki, siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Tekken 8 beklentileri karşılayacak mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!