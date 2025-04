Tarihi uçuşta Türk damgası! Canan Dağdeviren'in çığır açan buluşu uzaya çıktı

Blue Origin'in "New Shepard" aracı, tamamı kadınlardan oluşan bir ekiple uzaya çıkarak tarihe geçti. ABD'nin Teksas eyaletinden fırlatılan uzay aracında, Jeff Bezos'un nişanlısı eski gazeteci Lauren Sanchez, şarkıcı Katy Perry, gazeteci Gayle King, eski NASA roket bilimcisi Aisha Bowe, bilim insanı Amanda Nguyen ve film yapımcısı Kerianne Flynn yer aldı. NS-31 misyonu kapsamında yapılan ve "New Shepard" adlı roketle yapılan yolculuk 10 dakika sürdü. Daha sonra uzay aracı başarılı bir şekilde Dünya'ya döndü.

TARİHİ UZAY YOLCULUĞUNDA TÜRK İMZASI

Bu tarihi yolculukta Türkiye'den de bir bilim insanı dolaylı olarak yer aldı. Massachusetts Institute of Technology'de (MIT) doçent olarak görev yapan Canan Dağdeviren, geliştirdiği giyilebilir ultrason cihazını uzaya göndererek bu başarıya katkı sundu. Dağdeviren, erken evre meme kanserinin teşhisinde kullanılmak üzere tasarladığı elektronik sütyeni uzay ortamında test etmek üzere hazırladı. Cihaz, Dağdeviren'in düzenli taramalarına rağmen geç evrede meme kanserine yakalanan ve kısa süre içinde hayatını kaybeden teyzesinden ilham alarak geliştirilmişti. Dağdeviren, BBC'nin 2023 yılının ilham veren kadınlar listesine dahil olmuştu.

"BU BİR BAŞLANGIÇ"

Dağdeviren resmi sosyal medya hesabından "Tarihe not düşülsün" başlıklı paylaşımında, "Bugün, 14 Nisan 2025. Atatürk Cumhuriyeti'nin herkes için eşit olan sisteminde eğitim alan bir birey olarak, yıllar önce üzerinde çalışmaya başladığım giyilebilir ultrason cihazımı uzaya gönderdim—tarihte ilk kez tamamı kadınlardan oluşan ilk uzay ekibi ile. Bu bir başlangıç. Sivas'tan yola çıkan dedelerimin ve nenelerimin, kimsesizlerin kimsesiydi Cumhuriyet. İcat ettiğimiz teknolojiyi haksızlığa ve zulme uğrayan tüm canlılara armağan ediyorum; yalnız değilsiniz. Mücadeleniz, yıldızlar gibi ışık olmaya ve yol göstermeye devam edecek. Evet, 'İstikbal göklerdedir.'" ifadelerini kullandı.