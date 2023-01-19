Survivor Ümit Erdim'in telefonunda ne var?

'Telefonunda ne var?" video serimizde bu kez konuğumuz Survivor 2023'e katılan Ümit Erdim oldu. Ümit Erdim'in telefonunda ne var?

"Telefonunda ne var?" video serimizde bu kez konuğumuz Survivor 2023'e katılan Ümit Erdim oldu. Videoda Ümit Erdim'in telefonunda ne var? Sorusunun cevabını verdik. Sevilen serimizin yeni ve eğlenceli videosu sizlerle.

Ümit Erdim'in telefonunda ne var?

Hakkı Alkan, SDN ofisinde Ümit Erdim ile buluştu. Buluşmada keyifli bir sohbet eşliğinde yine SDN ofisinde kutusu açılan Erdim'in telefonunda ne olduğuna baktık. Dilerseniz lafı uzatmadan sizi video ile baş başa bırakalım.

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Oldukça sade ve işlevsel uygulamalar kullanan Erdim, Apple uygulamaları yerine Google ve Microsoft uygulamalarını daha sık kullanıyor.

Telefonundaki uygulamaları samimiyetle videomuzda gösteren Ümit Erdim, iCloud'a bile giriş yapmadığı için bazı özellikleri kullanamıyor. Videomuzun sonunda ise Türkiye'de oldukça beğenilen kaliteli aksesuarlar üreten Mcdodo'dan birkaç aksesuarı Ümit Erdim'e hediye ettik.