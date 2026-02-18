Haberler

Sünnilere ağza alınmayacak küfürler eden fenomen hakkında başsavcılık harekete geçti

Canlı yayında Sünnilere ağza alınmayacak küfürler eden fenomen Deniz Sinan Demir hakkında başsavcılık harekete geçti. Demir hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatıldı ve gözaltı kararı verildi.

Sosyal medya fenomeni Deniz Sinan Demir, bir sosyal medya platformunda açılan canlı yayında Sünnilere ağza alınmayacak küfürler etti. Gelen tepkilerin ardından özür dilediği bir video yayınlanan Demir hakkında, başsavcılık harekete geçti. Fenomen hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatıldı ve gözaltı kararı verildi.

FENOMENE GÖZALTI KARARI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Deniz Sinan Demir isimli sosyal medya kullanıcısının, online bir platform üzerindeki canlı yayında sarf ettiği sözler nedeniyle, 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama Suçu'ndan Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmış olup; İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğüne gerekli raporlama ve kimlik tespitiyle gözaltı, arama-el koyma talimatı verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAynasız Delikanli:

Birileri Sünni Alevi catismasini körüklemeye calusiyor, arkadaş hepimiz kardeşiz..Dinimiz dilimiz tarihimiz bir...Aman dikkat edelim.. Provakatorlerin oyunlarına gelmeyelim

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

