Sünnilere ağza alınmayacak küfürler eden fenomen hakkında başsavcılık harekete geçti

Sosyal medya fenomeni Deniz Sinan Demir, bir sosyal medya platformunda açılan canlı yayında Sünnilere ağza alınmayacak küfürler etti. Gelen tepkilerin ardından özür dilediği bir video yayınlanan Demir hakkında, başsavcılık harekete geçti. Fenomen hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatıldı ve gözaltı kararı verildi.

FENOMENE GÖZALTI KARARI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Deniz Sinan Demir isimli sosyal medya kullanıcısının, online bir platform üzerindeki canlı yayında sarf ettiği sözler nedeniyle, 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama Suçu'ndan Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmış olup; İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğüne gerekli raporlama ve kimlik tespitiyle gözaltı, arama-el koyma talimatı verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı