Sümer Fen Lisesi Öğrencileri, TEKNOFEST'te Robotik Başarı Elde Etti

KAYSERİ'de Sümer Fen Lisesi öğrencileri ile danışmanlıklarını yapan Fatih Kültuktürkan, robotik kollu arazi robotu geliştirerek, geri dönüştürülmüş malzemeler ve 3D yazıcıyla görev tamamlama robotu geliştirdi. Senaryo gereği, engebeli arazide hedefleri başarılı şekilde taşıyan robot, İstanbul'daki TEKNOFEST'te Liseler Arası 'Robolig' kategorisinde 1'inci oldu.

Sümer Fen Lisesi'nin 10 ve 12'nci sınıf öğrencileri, danışmanları Fatih Kültuktürkan öncülüğünde yerli ve milli sensörler geliştirerek geri dönüştürülmüş malzemeler ve 3D yazıcı ile görev tamamlama robotu geliştirdi. Senaryo gereği engebeli arazide parkurdaki engelleri aşabilen ve görevleri tamamlayabilen uzaktan kontrollü bir arazi aracı ile hedefleri haznesinde toplayan robot projesi, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST) 'Robolig' kategorisinde lise seviyesinde birinci oldu. Sümer Fen Lisesi okul idaresi yönetimde yıllardır verilen emekler sonrası öğrenciler bu yıl katıldıkları TEKNOFEST yarışmalarında; RoboSumer, RoboSFL ve SumerİHA takımları ile Kıbrıs'ta düzenlenen Robolig ve İstanbul'da düzenlenen 'Robolig' kategorileri ile Kocaeli'de düzenlenen Liselerarası İnsansız Hava Aracı Yarışması 'döner kanat' kategorisi olmak üzere 3 farklı birincilik ödülüne layık görüldü. Sümer Fen Lisesi'nin TEKNOFEST'te 3'üncü kez 1'inci olarak Kayseri'ye dönmesi sonrası öğrenciler, okul arkadaşları tarafından lisenin bahçesinde çiçek ve alkışlarla karşılandı. Okul müdürü Yusuf Özkan da öğrencilere çiçek verdi.

'YERLİ VE MİLLİ DENEYAPKARTI EN ÖZGÜN ÖZELLİKLERİNDEN BİRİSİ'

RoboSumer takım kaptanı Fatma Mercan Karatepe, son 3 TEKNOFEST yarışmasından da birincilik elde ettikleri için mutlu olduklarını söyleyerek, "Yarışma lig usulüydü. İki tur şeklinde karşılaşmalı iki müsabaka gerçekleştirdik. Bu müsabaka sonunda en yüksek puanı alan takım olup, birinci olduk. Robotumuz 5 eksenli bir robotik kola sahip. Arkada da bir haznesi var. Robotumuz, 4 tekerden çekişli. Mikro denetleyici olarak da yerli ve milli olarak deneyap kartı kullandık. Robotumuzun tüm parçalarını 3D yazıcı ile ürettik. Bu araçta yerli ve milli olarak kullandığımız deneyap kartı en özgün özelliklerinden bir tanesi. Yaz-kış bu atölyeye gelerek bu aracı ürettik. Son 3 yarışmada da birinci olmamız bizim için büyük bir gurur kaynağı. Emeklerimizin meyvelerini almak, bunların başarılarla taçlandırılması bizim için büyük bir gurur. Bize destek olan herkese de çok teşekkür ediyoruz. Okul bahçesinde de güzel bir karşılama oldu. İlerleyen süreçte de takım olarak başka yarışmalarda da derece elde etmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

'DÜZ GİTMESİ İÇİN KENDİ AMORTİSÖR SİSTEMİMİZİ YAPTIK'

Takım üyelerinden 12'nci sınıf öğrencisi Belinay Arcan ise "Robotu kendimiz 3D yazıcı ile ürettik. Arazide bulduğu parçaları toplayıp arkasındaki haznesinde taşıyabiliyor. Arazide biraz daha düz gitmesi için kendi yaptığımız amortisör sistemi ile fark yaratıyor. Bu yarışma için yaş-kış demeden gece gündüz çalıştık. Ayrıca, geçen yıl KKTC'de düzenlenen TEKNOFEST'te elde ettiğimiz birincilikle de önemli tecrübeler kazandık. Bu yüzden de çok mutluyuz" dedi.