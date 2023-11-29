Sultangazi'de İnternet Kabloları İkinci Kez Çalındı

SULTANGAZİ'de çalındığı için bir gün önce yenilenen internet kabloları, hırsızlar tarafından bir kez daha çalındı. Çalınan kablolar nedeniyle üç sokağın internet bağlantısı kesildi. Mahalle sakini Bilal Köse, "Önce bir kere kestiler. Bu ikinci olay. Kablolar çalınmıştı. Kesilir mi daha yeni yapıldı dedim. Geldik ki kablo buradan yine kesilmiş" diye konuştu.

Olay, 28 Kasım Salı günü İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Sabaha karşı sokağa gelen kimliği belirsiz kişiler, sokaktaki internet kablolarını kestikten sonra olay yerinden kaçtı Kabloların çalınması üzerine 3 sokakta internet bağlantısı kesildi. İşe gitmek için evlerinden çıkan mahalle sakinleri, kabloların çalındığını fark edip durumu polis ekiplerine bildirdi.

Polis ekiplerinin incelemeleri sürerken, bir gün önce aynı noktada internet kablolarının çalındığı, firmanın kabloları aynı gün yenilediği, yenilenen kabloların tekrar çalındığı öğrenildi.

"YİNE KESİP ÇALDILAR"

Mahalle sakinlerinden Bilal Köse, "Önce bir kere kestiler. Bu ikinci olay. Kablolar çalınmıştı.Çocuklar sabah internet kesilmiş dedi.Kesilir mi daha yeni yapıldı dedim. Geldik ki kablo buradan yine kesilmiş. Firma dün kabloları yeniledi. 3 ay önce de iki kişi şuradaki beyaz kabloları kesmek çin uğraştılar. Biri gözcülük yapıyordu diğeri de kabloları kesiyordu. Ben yukarıdan birşey atınca kaçtılar" dedi.