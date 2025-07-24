STM'den Sürü Zekası Tabanlı Zırh Delici İHA Operasyonu

STM'den Sürü Zekası Tabanlı Zırh Delici İHA Operasyonu
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STM, geliştirdiği sürü zekası tabanlı KARGU platformlarıyla, hedeflere başarılı bir sürü saldırısı gerçekleştirdi. Genel Müdür Özgür Güleryüz, milli algoritmalarla desteklenen bu sistemlerin gelecekteki harp sahasındaki dinamizme yanıt verecek kritik bir kabiliyet olduğunu belirtti.

SAVUNMA Teknolojileri Mühendislik (STM) tarafından geliştirilen sürü zekası tabanlı zırh delici ve anti-personel harp başlıkları ile donatılan 6 farklı KARGU platformu, belirlenen hedeflere sürü saldırısını başarıyla tamamladı.

Türk savunma sanayiinin mühendislik şirketi STM, sürü dron operasyonuna ilişkin yeni görüntü yayımladı. Görüntülerde, zırh delici ve anti-personel mühimmat başlığıyla donatılan milli vurucu İHA KARGU'ların aynı anda kalkış yaptığı ve otonom şekilde intikal yaptığı görüldü. Kendi aralarında haberleşen KARGU'lar, farklı formasyon uçuşlarının ardından, temsili bir grup personel hedefi ile bir hedef aracı tespit etti. Anti-personel harp başlığı ile donatılan 3 KARGU, hedef personel grubuna, zırh delici ile donatılan 3 KARGU ise araca eş zamanlı dalış gerçekleştirdi.

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, STM'nin sürü dron kabiliyetleri konusunda uzun süredir çalışmalar yaptığını kaydederek şöyle dedi:

"Sürü dron teknolojisi, geleceğin harp sahasının dinamiklerine bugünden yanıt verebilen en kritik kabiliyetlerden biri. STM olarak, tamamen milli algoritmalar ve dağıtık mimariyle geliştirdiğimiz sürü sistemlerimizle sadece sahada değil, teknolojide de liderlik iddiamızı güçlendiriyoruz. Bu sistemler, farklı sınıftaki İHA'ların ortak akılla hareket ederek hedeflere eş zamanlı ve yüksek etkiyle müdahale edebilmesini sağlıyor. STM'nin mühendislik gücüyle şekillenen bu mimariyi hem bugünün operasyonel ihtiyaçlarına hem de geleceğin otonom sistemlerine yön verecek stratejik bir adım olarak görüyoruz. Yerli teknolojilerle, Türkiye'yi sürü zekası alanında da öncü ülkelerden biri haline getirmekte kararlıyız."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Teknoloji
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