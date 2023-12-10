Dünyaca ünlü isimlerin imzasını taşıyan veya onlara ait olan eşyalar, zamanla adeta birer mücevher haline dönüşebiliyor. Bu eşyalar ise çoğu zaman büyük şirketlerin kurucularına ait oluyor. Son olaraksa teknoloji devi Apple'ın Kurucu Ortağı olan Steve Jobs'ın verdiği bir çek, açık artırmada on binlerce dolara alıcı buldu.

Dünyaca ünlü isimlerin imzasını taşıyan veya onlara ait olan eşyalar, zamanla adeta birer mücevher haline dönüşebiliyor. Bu eşyalar ise çoğu zaman büyük şirketlerin kurucularına ait oluyor. Son olaraksa teknoloji devi Apple'ın Kurucu Ortağı olan Steve Jobs'ın verdiği bir çek, açık artırmada on binlerce dolara alıcı buldu.

Steve Jobs'ın verdiği çek, açık artırmada on binlerce dolara alıcı buldu! İşte hikayesi

Aktarılan bilgilere göre Apple'ın kuruluşundan yaklaşık 4 ay sonra Steve Jobs, şirketin ihtiyaç duyduğu malzemeleri satın almak üzere RadioShack adlı elektronik ürün mağazasına bu çeki verdi. Bu çekin değeri ise 4,01 dolar idi.

Jobs'ın 4,01 dolarlık bu ödemeyi hangi ürün için yaptığı tam olarak belirsiz. Ancak bu harcama muhtemelen Apple'ın ilk bilgisayarının bir donanım parçasıyla ilgiliydi. Çünkü o dönemde şirket, ilk bilgisayarını geliştirme aşamasındaydı.

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Çeki incelediğimizde, 1976 yılına ait, yani yaklaşık 50 yıllık olduğunu görüyoruz. Üzerinde ' Apple Computer Company' yazıyor. Dahası, adres kısmında Jobs'ın evinin adresi (770 Welch Rd #154, Palo Alto, CA 94304, Amerika Birleşik Devletleri) yer alıyor. Buna ek olarak Steve Jobs'ın el yazısı ile yazılmış ismi de bulunuyor. Peki bu çek kaç paraya satıldı?

Geçtiğimiz günlerde RR Müzayede Evi'nde satışa sunulan Steve Jobs'ın RadioShack'e verdiği çek, son teklif ile 46 bin 63 dolara alıcı buldu. Başlangıç fiyatı ise 22 bin dolardı. Bu müzayede evinde daha önce de Apple ile ilgili satışlar gerçekleşmişti.

Geçtiğimiz sene yapılan bir açık artırmada ise Steve Jobs tarafından 1970 ve 1980'lerde giyildiği belirtilen "kullanılmış ancak eskimemiş" kahverengi terlik, 218 bin dolara satıldı. Birkenstocks markasına ait bu çift terlikte Jobs'ın ayak izi bile görünüyordu.

Apple hatıraları sürekli olarak açık artırmaya çıkıyor ve oldukça yüksek fiyatlara alıcı buluyor. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.