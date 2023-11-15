SteamDB'nin açıkladığı en popüler oyunlar listesi

SteamDB tarafından paylaşılan rapora göre, Steam'de en çok indirilen oyunlar belirlendi. Counter-Strike 2'nin yerini PUBG: Battlegrounds aldı.

Bir oyunu deneyimlemeden önce dikkat edilen unsulardan birisi de oyuncu kitlesi, yani popülaritesidir. Bu noktada SteamDB gibi platformlar tarafından belirli aralıklarla paylaşılan raporlar sayesinde ise en popüler oyunlar hakkında bilgi sahibi olabiliyoruz. Peki Peki an itibariyle oyun pazarının en popüler yapımları hangileri? İşte Steam en çok indirilen oyunlar!

Steam en popüler oyunlar belli oldu

Steam hakkında paylaştığı verilerle bilinen SteamDB, haftanın en çok satanları listesini yeniledi. Geçen haftanın en popüler oyunlarına baktığımızda zirvede önemli bir değişiklik olduğunu görüyoruz. Zira uzun bir süredir zirvede bulunan Counter-Strike 2 koltuğunu PUBG: Battlegrounds'a kaptırdı ve üçüncü sıraya kadar geriledi.

Listenin ikinci sırasında Call of Duty karşımıza çıkarken, dördüncü sırada ise Valve'ın el konsolu Steam Deck yer aldı. Beşinci sırada Risk of Rain Returns ve son olarak altıncı sırada Apex Legends bulunuyor. Listenin devamında ise Baldur's Gate 3, Lethal Company ve EA SPORTS FC 24 gibi yapımlar karşımıza çıkıyor.

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Steam geçtiğimiz haftanın en çok satan (7 – 14 Kasım arasındaki satışları ele alıyor) oyunlar listesi:

PUBG: Battlegrounds

Call of Duty

Counter-Strike 2

Steam Deck

Risk of Rain Returns

Apex Legends

Baldur's Gate 3

Lethal Company

EA SPORTS FC 24

War Thunder

Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Listede görmeyi beklediğiniz bir oyun var mıydı? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz