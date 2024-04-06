Steam Türkiye'de En Çok Satan Oyunlar Açıklandı

En popüler dijital oyun mağazası Steam, Türkiye'de en çok satan oyunları açıkladı. Listede Counter-Strike 2'den Football Manager 2024'e, Cyberpunk 2077'den Euro Truck Simulator 2'ye kadar pek çok popüler yapım yer aldı. Peki zirvede hangi oyun var? İşte Steam çok satanlar sıralaması…

Steam Türkiye'de çok satanlar

Steam tarafından paylaşılan listeye baktığımızda zirvede Counter-Strike 2'nin yer aldığını görüyoruz. Hemen ardından onu EA SPORTS FC 24 takip ediyor. Akabinde popüler hayatta kalma oyunu PUBG: BATTLEGROUNDS'ın üçüncü sıraya adını yazdırdığını görüyoruz.

Listenin devamında HELLDIVERS 2, Dragon's Dogma 2, Apex Legends, Black Desert, Football Manager 2024, The Elder Scrolls Online ve eFootball 2024 gibi yapımlar da yer aldı. Tüm listeye aşağıdan ulaşabilirsiniz.

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Steam Türkiye'de en çok satanlar şu şekilde sıralandı;

SıraOyunFiyatı 1Counter-Strike 2Oynaması Ücretsiz2EA SPORTS FC 2469.99 dolar3PUBG: BATTLEGROUNDSOynaması Ücretsiz4HELLDIVERS 239.99 dolar5Dragon's Dogma 249.99 dolar6Apex LegendsOynaması Ücretsiz7Black Desert4.99 dolar8Football Manager 202426.79 dolar9The Elder Scrolls Online2.99 dolar10eFootball 2024Oynaması Ücretsiz11Cyberpunk 207722.49 dolar12ELDEN RING39.99 dolar13Euro Truck Simulator 210.09 dolar14WarframeOynaması Ücretsiz15Rust18.99 dolar16Grand Theft Auto 514.98 dolar17Lost ArkOynaması Ücretsiz18Baldur's Gate 334.99 dolar19Supermarket Simulator3.99 dolar20Tom Clancy's Rainbow Six Siege15.99 dolar

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sıralamada görmeyi beklediğiniz bir oyun var mıydı? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.