Steam Next Fest Etkinliği Başladı: İşte Öne Çıkan Oyunlar

Dünyanın dört bir yanından milyonlarca oyuncuya ev sahipliği yapan Steam'de merakla beklenen Next Fest etkinliği nihayet başladı. Bu etkinlik kapsamında yüzlerce oyun için ücretsiz deneme seçeneği sunuldu. İşte öne çıkanlar...

Dünyanın dört bir yanından milyonlarca oyuncuya ev sahipliği yapan Steam'de merakla beklenen Next Fest etkinliği nihayet başladı. Bu etkinlik kapsamında yüzlerce oyun için ücretsiz deneme seçeneği sunuldu. İşte öne çıkanlar…

Steam Next Fest etkinliğinde öne çıkan oyunlar

Steam, geliştiricilerin yeni oyunlarını daha hızlı tanıtabilmesi için Next Fest adlı bu etkinliği düzenliyor. Bu doğrultuda kampanyaya Red Dead Redemption 2 veya GTA 5 gibi yapımların yanı sıra yalnızca yeni çıkacak yapımlar dahil ediliyor.

Kısa süre önce başlayan Steam Next Fest etkinliği 16 Ekim saat 20.00 itibariyle son bulacak. Kampanyaya dahil edilen bütün oyunları bu tarihe kadar hiçbir sınırlama olmadan deneyimleyebilirsiniz. Süre sona erdiğinde erişiminizi kaybedeceğinizi belirtelim.

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Etkinlik dahilinde ücretsiz erişime açılan oyunlar arasından en çok dikkat çekeni Enshrouded oldu. Keen Games tarafından geliştirilen yapım, hayatta kalma oyunlarını sevenlerin mutlaka göz atması gerekenlerden birisi.

Teyon tarafından geliştirilen RoboCop: Rogue City, birinci şahıs nişancı türündeki Ghostrunner 2 ve simülasyon türündeki Mars Tactics de Next Fest etkinliğinde öne çıkan yapımlar arasında yer aldı. Diğer oyunlara da aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.

Steam Next Fest etkinliği sırasında en çok oynanan oyunlar şekilde sıralandı;

Enshrouded

Tank Squad

RoboCop: Rogue City

Bopl Battle

Deep Rock Galactic: Survivor

Pioneers of Pagonia

ASTRA: Knights of Veda

Apocalypse Party

Mars Tactics

Gangs of Sherwood

The Bridge Curse 2: The Extrication

Sky: Children of the Light

The Last Faith

Robocraft 2

Silent Rain

BAPBAP

A Date with Death

Rubber Royale

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Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Steam Next Fest etkinliğini nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.