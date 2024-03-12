Üye Girişi
Haberler

Steam, Eş Zamanlı Oyuncu Sayısı Rekorunu Tazeledi

Güncelleme:

Steam, dünya genelinde milyonlarca oyuncuyu bir araya getiren en büyük dijital oyun platformu olarak biliniyor. Her gün milyonlarca kişinin buluşma noktası olan platform, yeni bir başarıya daha imza attı. Steam, eş zamanlı oyuncu sayısı rekorunu tazeledi. Steam tarafından paylaşılan verilere göre eş zamanlı oyuncu sayısı, 10 Mart yani geçtiğimiz gün 35 milyon 348 bin 999'a ulaştı. Böylelikle rekor tazelenmiş oldu. Platformun bir önceki rekoru ise 34 milyon 298 bin idi. Steam'de en çok oynanan oyunlara baktığımızda ilk sırada Counter-Strike 2 olduğunu görüyoruz. Hemen ardından onu PUBG: BATTLEGROUNDS, Dota 2, Apex Legends, NARAKA: BLADEPOINT ve HELLDIVERS 2 takip ediyor. Akabinde listenin devamında Grand Theft Auto (GTA) 5, Palworld, Last Epoch, Wallpaper Engine, Monster Hunter: World, Rust, ELDEN RING ve War Thunder oyunları da yer alıyor. Tüm sıralamaya aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Steam, dünya genelinde milyonlarca oyuncuyu bir araya getiren en büyük dijital oyun platformu olarak biliniyor. Her gün milyonlarca kişinin buluşma noktası olan platform, yeni bir başarıya daha imza attı. Steam, eş zamanlı oyuncu sayısı rekorunu tazeledi.

Steam, eş zamanlı oyuncu sayısı rekorunu tazeledi

Steam tarafından paylaşılan verilere göre eş zamanlı oyuncu sayısı, 10 Mart yani geçtiğimiz gün 35 milyon 348 bin 999'a ulaştı. Böylelikle rekor tazelenmiş oldu. Platformun bir önceki rekoru ise 34 milyon 298 bin idi.

Steam'de en çok oynanan oyunlara baktığımızda ilk sırada Counter-Strike 2 olduğunu görüyoruz. Hemen ardından onu PUBG: BATTLEGROUNDS, Dota 2, Apex Legends, NARAKA: BLADEPOINT ve HELLDIVERS 2 takip ediyor.

Efsane geri döndü! En çok indirilen PlayStation oyunları

Akabinde listenin devamında Grand Theft Auto (GTA) 5, Palworld, Last Epoch, Wallpaper Engine, Monster Hunter: World, Rust, ELDEN RING ve War Thunder oyunları da yer alıyor. Tüm sıralamaya aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Steam'de en çok oynanan oyunlar şu şekilde sıralandı;

SıraOyunFiyatı1Counter-Strike 2Oynaması Ücretsiz2PUBG: BATTLEGROUNDSOynaması Ücretsiz3Dota 2Oynaması Ücretsiz4Apex LegendsOynaması Ücretsiz5NARAKA: BLADEPOINTOynaması Ücretsiz6HELLDIVERS 239.99 dolar7Grand Theft Auto 514.80 (-63%)8Palworld14.99 dolar9Last Epoch18.00 dolar10Wallpaper Engine2.79 dolar11Monster Hunter: World7.42 dolar (-67%)12Rust18.99 dolar13ELDEN RING39.99 dolar14War ThunderOynaması Ücretsiz15Call of Duty16Baldur's Gate 334.99 dolar17Crab GameOynaması Ücretsiz18Team Fortress 2Oynaması Ücretsiz19WarframeOynaması Ücretsiz20Football Manager 202439.99 dolar

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

Counter-Strike 2 Steam Rust Teknoloji Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 12 Mart Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? DEVA Partisi Efeler adayı Osman Yasin Uzdu kimdir? 2024 DEVA Partisi Aydın Efeler belediye başkan adayı kim oldu? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 12 Mart AFAD ve Kandilli deprem listesi! 12 Mart Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? DEVA Partisi Didim adayı Ayşe Şahin kimdir? 2024 DEVA Partisi Aydın Didim belediye başkan adayı kim oldu? 12 Mart 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 12 Mart Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! DEVA Partisi Serik adayı Emrah Delen kimdir? 2024 DEVA Partisi Antalya Serik belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Muratpaşa adayı Hatice Usta kimdir? 2024 DEVA Partisi Antalya Muratpaşa belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Manavgat adayı Zübeyir Sarıkaya kimdir? 2024 DEVA Partisi Antalya Manavgat belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Kumluca adayı Veysel Akın kimdir? 2024 DEVA Partisi Antalya Kumluca belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Konyaaltı adayı Şafak Çelik kimdir? 2024 DEVA Partisi Antalya Konyaaltı belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Kepez adayı Hakan Emre Karaşin kimdir? 2024 DEVA Partisi Antalya Kepez belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Gündoğmuş adayı Mehmet Eser kimdir? 2024 DEVA Partisi Antalya Gündoğmuş belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Finike adayı Mehmet Selçuk Sazak kimdir? 2024 DEVA Partisi Antalya Finike belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Döşemealtı adayı Eyüp Çiftçi kimdir? 2024 DEVA Partisi Antalya Döşemealtı belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Alanya adayı Cem Sak kimdir? 2024 DEVA Partisi Antalya Alanya belediye başkan adayı kim oldu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title