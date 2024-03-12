Steam, dünya genelinde milyonlarca oyuncuyu bir araya getiren en büyük dijital oyun platformu olarak biliniyor. Her gün milyonlarca kişinin buluşma noktası olan platform, yeni bir başarıya daha imza attı. Steam, eş zamanlı oyuncu sayısı rekorunu tazeledi.

Steam, eş zamanlı oyuncu sayısı rekorunu tazeledi

Steam tarafından paylaşılan verilere göre eş zamanlı oyuncu sayısı, 10 Mart yani geçtiğimiz gün 35 milyon 348 bin 999'a ulaştı. Böylelikle rekor tazelenmiş oldu. Platformun bir önceki rekoru ise 34 milyon 298 bin idi.

Steam'de en çok oynanan oyunlara baktığımızda ilk sırada Counter-Strike 2 olduğunu görüyoruz. Hemen ardından onu PUBG: BATTLEGROUNDS, Dota 2, Apex Legends, NARAKA: BLADEPOINT ve HELLDIVERS 2 takip ediyor.

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Akabinde listenin devamında Grand Theft Auto (GTA) 5, Palworld, Last Epoch, Wallpaper Engine, Monster Hunter: World, Rust, ELDEN RING ve War Thunder oyunları da yer alıyor. Tüm sıralamaya aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Steam'de en çok oynanan oyunlar şu şekilde sıralandı;

SıraOyunFiyatı 1Counter-Strike 2Oynaması Ücretsiz2PUBG: BATTLEGROUNDSOynaması Ücretsiz3Dota 2Oynaması Ücretsiz4Apex LegendsOynaması Ücretsiz5NARAKA: BLADEPOINTOynaması Ücretsiz6HELLDIVERS 239.99 dolar7Grand Theft Auto 514.80 (-63%)8Palworld14.99 dolar9Last Epoch18.00 dolar10Wallpaper Engine2.79 dolar11Monster Hunter: World7.42 dolar (-67%)12Rust18.99 dolar13ELDEN RING39.99 dolar14War ThunderOynaması Ücretsiz15Call of Duty16Baldur's Gate 334.99 dolar17Crab GameOynaması Ücretsiz18Team Fortress 2Oynaması Ücretsiz19WarframeOynaması Ücretsiz20Football Manager 202439.99 dolar

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