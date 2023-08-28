Steam'de Haftanın En Çok Satan Oyunları Belli Oldu

Steam haftalık en çok satanlar listesi güncellendi. Baldur's Gate 3 ve Starfield liste başlarında yer aldı.

Steam haftalıken çok satanlar listesi güncellenmeye devam ediyor. Uzun bir süredir Valve'ın el konsolu Steam Deck ve CS: GO'nun damga vurduğu liste bir süre önce yenilendi. Son dönemin en çok konuşulan yapımlarından Baldur's Gate 3 ve Starfield listenin üst sıralarında yer almayı başardılar.

Steam haftanın en çok satan oyunlar listesi belli oldu

Steam hakkında paylaştığı verilerle ön plana çıkan SteamDB, haftanın en çok satanlar listesini güncelledi. Buna göre uzunca bir süredir zirvede yer aldıktan sonra Call of Duty: Modern Warfare 2 ve Hogwarts Legacy gibi yapımların çıkış yapmasıyla listede gerileyen Valve'ın el konsolu Steam Deck liderlik koltuğunu bir türlü geri alamadı. Kısa süre önce açıklanan yeni listeye baktığımızda ilk sırada Baldur's Gate 3 yapımının yer aldığını görüyoruz.

Listenin ikinci sırasında CS: GO yer alırken, üçüncü sırada 6 Eylül'de çıkış yapacak Starfield karşımıza çıkıyor. Dördüncü sırada MahjongSoul bulunurken, hemen ardından Apex Legends geliyor.

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Steam geçtiğimiz haftanın en çok satanları listesi şöyle

Baldur's Gate 3

Counter-Strike: Global Offensive

Starfield

MahjongSoul

Apex Legends

Call of Duty

PUBG: BATTLEGROUNDS

ARMORED CORE™ VI FIRES OF RUBICON

Steam Deck

Wayfinder

Baldur's Gate 3 sistem gereksinimleri:

Minimum:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi : Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel I5 4690 / AMD FX 8350

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GTX 970 / RX 480 (4GB+ VRAM)

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 150 GB kullanılabilir alan

Önerilen:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel i7 8700K / AMD r5 3600

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia 2060 Super / RX 5700 XT (8GB+ VRAM)

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 150 GB kullanılabilir alan

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