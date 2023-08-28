Steam'de Haftanın En Çok Satan Oyunları Belli Oldu
Steam haftalık en çok satanlar listesi güncellendi. Baldur's Gate 3 ve Starfield liste başlarında yer aldı.
Steam haftalıken çok satanlar listesi güncellenmeye devam ediyor. Uzun bir süredir Valve'ın el konsolu Steam Deck ve CS: GO'nun damga vurduğu liste bir süre önce yenilendi. Son dönemin en çok konuşulan yapımlarından Baldur's Gate 3 ve Starfield listenin üst sıralarında yer almayı başardılar.
Steam haftanın en çok satan oyunlar listesi belli oldu
Steam hakkında paylaştığı verilerle ön plana çıkan SteamDB, haftanın en çok satanlar listesini güncelledi. Buna göre uzunca bir süredir zirvede yer aldıktan sonra Call of Duty: Modern Warfare 2 ve Hogwarts Legacy gibi yapımların çıkış yapmasıyla listede gerileyen Valve'ın el konsolu Steam Deck liderlik koltuğunu bir türlü geri alamadı. Kısa süre önce açıklanan yeni listeye baktığımızda ilk sırada Baldur's Gate 3 yapımının yer aldığını görüyoruz.
Listenin ikinci sırasında CS: GO yer alırken, üçüncü sırada 6 Eylül'de çıkış yapacak Starfield karşımıza çıkıyor. Dördüncü sırada MahjongSoul bulunurken, hemen ardından Apex Legends geliyor.
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Steam geçtiğimiz haftanın en çok satanları listesi şöyle
Baldur's Gate 3
Counter-Strike: Global Offensive
Starfield
MahjongSoul
Apex Legends
Call of Duty
PUBG: BATTLEGROUNDS
ARMORED CORE™ VI FIRES OF RUBICON
Steam Deck
Wayfinder
Baldur's Gate 3 sistem gereksinimleri:
Minimum:
64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
İşletim Sistemi : Windows 10 64-bit
İşlemci: Intel I5 4690 / AMD FX 8350
Bellek: 8 GB RAM
Ekran Kartı: Nvidia GTX 970 / RX 480 (4GB+ VRAM)
DirectX: Sürüm 11
Depolama: 150 GB kullanılabilir alan
Önerilen:
64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit
İşlemci: Intel i7 8700K / AMD r5 3600
Bellek: 16 GB RAM
Ekran Kartı: Nvidia 2060 Super / RX 5700 XT (8GB+ VRAM)
DirectX: Sürüm 11
Depolama: 150 GB kullanılabilir alan
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