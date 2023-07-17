Steam'in haftalık en çok satanlar listesi güncellendi. CS: GO, Steam Deck ve Apex Legends gibi oyunlar listede yer aldı.

Steam'in haftalık en çok satanlar listesi belirli aralıklarla güncelleniyor. Böylelikle yapımların oyunculara hitap edip edemediğini görebiliyoruz ve satış konusunda bilgi sahibi olabiliyoruz. Söz konusu liste kısa bir süre önce yenilendi ve an itibariyle Steam'de en çok satan oyunlar belli oldu.

Steam en çok satan oyunlar listesi

Steam hakkında paylaştığı verilerle ön plana çıkan SteamDB, haftanın en çok satanlar listesini yeniledi. İlk sırada oynaması ücretsiz bir yapım olan CS: GO yer alırken, ikinci sırada uzunca bir süredir zirvede yer aldıktan sonra Modern Warfare 2 ve Hogwarts Legacy gibi yapımların çıkış yapmasıyla listede gerilemeye başlayan Valve'ın el konsolu Steam Deck yer aldı.

Listenin üçüncü sırasında Apex Legends yer alıyor. Dördüncü sıradaysa MINTROCKET'in kısa süre önce oyuncuların beğenisine sunduğu DAVE THE DIVER karşımıza çıkıyor. Beşinci sırada BattleBit Remastered yer alırken ve altıncı sırada ELDEN RING bulunuyor.

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Steam geçtiğimiz haftanın en çok satan oyunlar listesi:

Counter-Strike: Global Offensive

Steam Deck

Apex Legends

DAVE THE DIVER

BattleBit Remastered

ELDEN RING

Baldur's Gate 3

Red Dead Redemption 2

Call of Duty®: Modern Warfare® II

Rust

Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Listede görmeyi beklediğiniz bir oyun var mıydı? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.