Steam'de en çok satan oyunlar açıklandı! 8 – 15 Ağustos 2023

Steam'in 8 – 15 Ağustos 2023 tarihleri arasında en çok satan oyunları açıklandı. En çok satanın açıklandığı listede ilk 10'da oyunlar ve donanımlar yer aldı. Kimi oyunlar yükselirken, kimi oyunlar listede geriledi. Bazıları ise listede sırasını korumaya devam etti. İşte Steam'de haftanın en çok satan 10 oyunu.

Steam veri tabanından oyun ve donanım bilgileri elde etmek için üçüncü parti kişiler tarafından oluşturulan SteamDB sitesinin verilerine göre haftanın en çok satan oyunları açıklandı. Listenin ilk 10 sırası geçen hafta ile hemen hemen aynı. Peki, Steam'de haftanın en çok satan oyunları neler? İşte detaylar…

STEAM'DE EN ÇOK SATAN OYUNLAR – 15 AĞUSTOS 2023

Baldur's Gate 3 Steam Deck STARFIELD Call of Duty Remnant II The Elder Scrolls Online Sengoku Dynasty Grand Theft Auto V ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON Baldur's Gate 3 – Digital Deluxe Edition DLC

Steam'de geçtiğimiz hafta en çok satan oyunlar arasında Baldur's Gate 3, ilk sırada yer aldı. Listenin devamında ise geçen haftanın en çok satanı Steam Deck yer aldı.