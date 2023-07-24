Steam'de En Çok İndirilen Oyunlar Açıklandı

Oyun pazarındaki hareketlilik son hızıyla devam ederken, tüketici cephesinde seçeneklerin çok olması nedeniyle bir kafa karışıklığı söz konusu. SteamDB tarafından paylaşılan verilere göre, haftanın en çok indirilen oyunları Counter-Strike: Global Offensive, Baldur's Gate 3, BattleBit Remastered, NARAKA: BLADEPOINT, PUBG: BATTLEGROUNDS ve DAVE THE DIVER oldu.

Oyun pazarındaki hareketlilik son hızıyla devam ederken, tüketici cephesinde seçeneklerin çok olması nedeniyle bir kafa karışıklığı söz konusu. Bu gibi durumlarda seçimi kolaylaştırmak için SteamDB gibi platformlar tarafından belirli aralıklarla paylaşılan listeler büyük rol oynuyor. Peki an itibariyle oyun pazarının en popüler yapımları hangileri? İşte Steam en çok indirilen oyunlar!

Steam en çok indirilen oyunlar

Steam hakkında paylaştığı verilerle bilinen SteamDB, haftanın en çok satanları listenini yeniledi. Listenin ilk sırasında oynaması ücretsiz bir yapım olan CS: GO yer alırken, ikinci sırada uzunca bir süredir zirvede yer aldıktan sonra Modern Warfare 2 ve Hogwarts Legacy gibi yapımların çıkış yapmasıyla listede gerilemeye başlayan Valve'ın el konsolu Steam Deck yer aldı.

Listenin üçüncü sırasında Baldur's Gate 3 yer alıyor. Dördüncü sıradaysa SgtOkiDoki'nin geçen ay oyuncuların beğenisine sunduğu BattleBit Remastered karşımıza çıkıyor. Beşinci sırada NARAKA: BLADEPOINT ve son olarak altıncı sırada PUBG: BATTLEGROUNDS bulunuyor.

Steam Deck tarzı PlayStation Project Q çalışırken görüntülendi!

Steam geçtiğimiz haftanın en çok satan oyunlar listesi:

Counter-Strike: Global Offensive

Baldur's Gate 3

BattleBit Remastered

NARAKA: BLADEPOINT

PUBG: BATTLEGROUNDS

DAVE THE DIVER

Apex Legends

Call of Duty®: Modern Warfare® II

Jagged Alliance 3

Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Listede görmeyi beklediğiniz bir oyun var mıydı? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz