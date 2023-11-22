Dünyanın en büyük dijital oyun mağazası Steam, popüler oyun Diablo 4'ü bir süreliğine ücretsiz olarak oynama şansı sundu. Oyunu indirip oynamak için adımları takip etmeniz yeterli.

Dünyanın en büyük dijital oyun mağazası Steam, kısa süre önce başlattığı bir etkinlik ile tekrardan oyuncuların karşısına çıktı. Platform, popüler bir oyunu bir süreliğine ücretsiz olarak oynama şansı sundu. İşte ayrıntılar…

Steam'de Diablo 4, birkaç günlüğüne ücretsiz erişime açıldı!

Dijital platformlar veya oyun geliştiricileri, kendi yapımlarını tanıtma amacıyla bazen ücretsiz erişim kampanyası düzenleyebiliyor. Bu sayede oyuncular, oyunu bedelsiz olarak deneyebiliyor ve dilerlerse de satın alabiliyorlar. Yani buradaki amaç kullanıcıların herhangi bir para ödemeden oyunu deneyimlemesini sağlamak.

Steam, en popüler oyunlar arasında yer alan Diablo 4'ü 28 Kasım tarihine kadar ücretsiz erişime açtı. Oyunu bu tarihe kadar herhangi bir bedel ödemeden indirebilir ve oynamaya başlayabilirsiniz. Tabii deneme süresi sona erince erişiminizi kaybedeceğinizi belirtelim.

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Diablo 4'ü ücretsiz oynayabilmek için şu adımları takip etmelisiniz;

1. Adım: Buraya tıklayarak oyunun Steam sayfasına ulaşın.

2. Adım: Ücretsiz Oynayın seçeneğini bulun ve Oyunu İndir butonuna tıklayın.

3. Adım: İndirme işlemini başlatmak için yönergeleri takip edin.

4. Adım: İşte bu kadar! İyi oyunlar.

Diablo 4 sistem gereksinimleri

ÖzellikMinimum GereksinimlerÖnerilen Gereksinimler İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10 1909 veya daha yeni sürüm64-bit Windows 10 1909 veya daha yeni sürümİşlemci: Intel® Core™ i5-2500K veya AMD™ FX-8350Intel Core i5-4670K veya AMD Ryzen 1300XEkran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 660 veya Intel Arc A380 veya AMD Radeon R9 280NVIDIA GeForce GTX 970 veya Intel Arc A750 veya AMD Radeon RX 470DirectX: Sürüm 12Sürüm 12Ağ: Genişbant İnternet bağlantısıGenişbant İnternet bağlantısıDepolama: 90 GB kullanılabilir alan90 GB kullanılabilir alan

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