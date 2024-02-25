Steam'de 2K Games Oyunları İndirime Girdi!

Dijital oyun mağazası Steam'de oyuncuların dikkatini çeken kampanyalar hız kesmeden devam ediyor. Son olarak platformda 2K Games tarafından yayınlanan oyunlar için indirim başladı. İşte Steam'deki etkinlik kapsamında yüzde 95'e varan indirimler sırasında göze çarpan oyunlar…

Steam'de 2K Games oyunları için indirim!

Take-Two Interactive bünyesindeki 2K Games, birçok popüler oyunun yayıncılığını yapıyor. İndirimler de bir hayli dikkat çekti. Kampanya kapsamında 59.99 dolara satılan Mafia Trilogy, 19.79 dolara düştü. Bu da 610 TL'ye tekabül ediyor.

Bununla beraber BioShock: The Collection ise 59.99 dolar yerine 11.99 dolar. Yüzde 80 oranında bir indirim söz konusu. Öte yandan XCOM 2 oyunuysa yüzde 95 indirimle birlikte 59.99 dolardan 2.99 dolara düştü.

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Steam'de indirime giren 2K Games oyunları şu şekilde sıralandı;

OyunNormal Fiyatıİndirimli Fiyatıİndirim Oranı Mafia Trilogy59.99 dolar (1.860 TL)19.79 dolar (610 TL)-67%Borderlands 359.99 dolar (1.860 TL)8.99 dolar (280 TL)-85%BioShock: The Collection59.99 dolar (1.860 TL)11.99 dolar (370 TL)-80%Sid Meier's Civilization 659.99 dolar (1.860 TL)5.99 dolar (185 TL)-90%The Quarry59.99 dolar (1.860 TL)14.99 dolar (465 TL)-75%Marvel's Midnight Suns59.99 dolar (1.860 TL)14.99 dolar (465 TL)-75%NBA 2K2459.99 dolar (1.860 TL)9.59 dolar (300 TL)-84%WWE 2K2359.99 dolar (1.860 TL)14.99 dolar (465 TL)-75%PGA TOUR 2K2359.99 dolar (1.860 TL)14.99 dolar (465 TL)-75%XCOM 259.99 dolar (1.860 TL)2.99 dolar (90 TL)-95%

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? İndirime giren oyunları ve fiyatlarını nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.