Starlink uyduları Kulu'da görüldü

Amerikan uydu şirketi SpaceX tarafından uydu interneti erişimi sağlamak için uzaya gönderilen Starlink uyduları Konya'nın Kulu ilçesinde görüldü. Elon Musk'ın uydu ve uzay mekiği şirketi SpaceX'in Starlink uydularının geçişi ilçedeki Karacadağ Mahallesi semalarında görüldü. Gökyüzündeki sıralı uyduları gören vatandaşlar, merakla o anları cep telefonu ile görüntülerken ışıkların Starlink uydusuna ait olduğu anlaşıldı.