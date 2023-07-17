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Starlink uyduları Kulu'da görüldü

Teknoloji Haberleri

Amerikan uydu şirketi SpaceX tarafından uydu interneti erişimi sağlamak için uzaya gönderilen Starlink uyduları Konya'nın Kulu ilçesinde görüldü. Elon Musk'ın uydu ve uzay mekiği şirketi SpaceX'in Starlink uydularının geçişi ilçedeki Karacadağ Mahallesi semalarında görüldü. Gökyüzündeki sıralı uyduları gören vatandaşlar, merakla o anları cep telefonu ile görüntülerken ışıkların Starlink uydusuna ait olduğu anlaşıldı.

Starlink uyduları Kulu'da görüldü

KONYA - Amerikan uydu şirketi SpaceX tarafından uydu interneti erişimi sağlamak için uzaya gönderilen Starlink uyduları Konya'nın Kulu ilçesinde görüldü.

Elon Musk'ın uydu ve uzay mekiği şirketi SpaceX'in Starlink uydularının geçişi ilçedeki Karacadağ Mahallesi semalarında görüldü. Gökyüzündeki sıralı uyduları gören vatandaşlar, merakla o anları cep telefonu ile görüntülerken ışıkların Starlink uydusuna ait olduğu anlaşıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ömer Keleş - Teknoloji

Elon Musk Konya Teknoloji Haberler

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