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Stardew Valley 1.6 Güncellemesi Mart Ayında Geliyor

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Oyunun geliştiricisi Eric Barone, Stardew Valley'in yeni büyük güncellemesinin Mart ayında PC oyuncularına geleceğini duyurdu. Güncelleme, sekiz kişilik çoklu oyuncu desteği ve birçok yeni özellik sunacak.

Oyunun geliştiricisi olan Eric Barone (ConcernedApe), yeni büyük güncellemeyi ne zaman geleceğini açıkladı. Stardew Valley güncellemesi, PC oyuncularına sekiz kişilik çoklu oyuncu desteği de dahil olmak üzere yeni festivaller, eşyalar, diyalog satırları ve oyunun geç aşama içeriği gibi birçok yeni özellik sunacak.

Stardew Valley, uzun zamandır beklenen 1.6 güncellemesini Mart ayında alıyor

Stardew Valley'in sekizinci yıldönümü ile aynı tarihte duyurulan 1.6 güncellemesi, PC (Windows/macOS/Linux) oyuncuları için 19 Mart'ta yayınlanacak ve konsol ve mobil platformlar için de mümkün olan en kısa sürede gelecek.

Eylül ayında ConcernedApe tarafından paylaşılan bir fotoğraf sayesinde gelecek içerik hakkında birkaç şey biliyoruz. Bu içerik, biri büyük ve diğer ikisi küçük olan üç adı belirtilmemiş festivali içeriyor. Bunların yanı sıra yeni eşyalar, zanaat tarifleri, billboard görevleri için ödüller ve her biri tarım, balıkçılık, madencilik, doğadan toplama ve dövüş gibi beş beceriyi genişleten geç oyun içeriği de bulunuyor.

Yerel köylüler için 100'den fazla yeni diyalog satırı eklenirken, yeni kış kıyafetleri de oyuna eklenecek.

Ayrıca, son oyun görevleri için Joja temalı alternatifler ve henüz açıklanmayan yeni bir çiftlik türü görebiliriz. Yeni sırlar ve küçük eklemeler gibi diğer belirsizlikler de kısmen ortaya çıktı ancak daha fazla detay için tam yama notlarını beklememiz gerekecek. Son olarak, PC için çoklu oyuncu desteği dörtten sekize oyuncuya genişletiliyor.

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Neredeyse on yıl boyunca bir oyunun hayran kitlesine sürekli yeni içerikler sunmak küçümsenecek bir başarı değil, özellikle de bu oyunun tek kişi tarafından geliştirilen bir proje olarak başlaması düşünüldüğünde.

Siz Stardew Valley güncellemesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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