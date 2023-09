Star Wars Jedi serisinin üçüncü oyunu geliyor

Star Wars serisinin oyunları bugüne kadar hep efsane olmuştur. Bunun en büyük örneği de kesinlikle Knights of the Old Republic (KotOR). Ancak son yıllarda EA Games'in geliştirdiği Star Wars Jedi serisi de büyük bir yükselişte. Şimdi yeni bir habere göre sevilen serinin üçüncü oyunu geliyor.

Ana karakteri canlandıran aktör, üçüncü bir Star Wars Jedi oyununun geldiğini doğruladı

Aktör ve ses sanatçısı Cameron Monaghan, üçüncü bir Star Wars: Jedi oyununun yolda olduğunu doğruladı.

Geçen hafta gerçekleşen Ocala Comic Con'da konuşan ve baş karakter Cal Kestis'i canlandıran Monaghan, izleyicilere üçüncü bir Jedi Fallen Order oyunu üzerinde çalıştığını açıkladı. Monaghan bir panel sırasında "Şu anda üçüncü bir oyun yapma sürecindeyiz" dedi

"Bu büyük bir girişim ve şu ana kadar bazı konuşmalar oldu, ama umarım her şey söylenip bittiğinde içeri girip gerçekten harika bir şey yapabiliriz."

Üçüncü oyunun geliştirildiği haberi, beğeni toplamayı başaran Star Wars Jedi: Fallen Order ve Star Wars Jedi: Survivor oyunlarının arkasındaki yönetmen Stig Asmussen'in Respawn Entertainment ve EA'den başka maceralar peşinde koşmak için ayrıldığını öğrenmemizden birkaç gün sonra ortaya çıkmış oldu.

Bir EA sözcüsü, "Stig Asmussen dikkatli bir şekilde düşünüp taşındıktan sonra başka maceralara atılmak üzere Respawn'dan ayrılmaya karar verdi ve kendisine bol şans diliyoruz" diye durumu ifade etmişti ve şöyle devam etmişti: "Deneyimli Respawn geliştiricileri, Star Wars Jedi: Survivor üzerindeki çalışmalarına devam ederken ekibe rehberlik etmek için adım atacaklar."

EA kısa süre önce, Nisan ayında Xbox Series X/S, PlayStation 5 ve PC için piyasaya sürülen Star Wars Jedi: Survivor'ın gelecekte bir noktada önceki nesil Xbox One ve PlayStation 4'e geçiş yapacağını da duyurdu.

Aslına bakarsanız Star Wars Jedi: Survivor çıkalı daha sadece 5 ay oldu. Respawn ve EA'in şimdiden üçüncü oyun için çalışmaya başlamaları gösteriyor ki seri gerçekten onlara büyük bir getiri sağlamış. Yoksa EA, içerisinde mikro satın alımlar barındırmayan ve düzgün hikayeye sahip oyunlar yapmaya geri mi dönüyor? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.