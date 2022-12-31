STALKER 2: Heart of Chornobyl'den ilk oynanış videosu geldi!

Oyun dünyası son zamanlarda yeni çıkacak olan yapımlarla çalkalanmaya devam ediyor. Şimdi ise uzun zamandır merakla beklenen STALKER 2: Heart of Chornobyl'dan ilk oynanış videosu paylaşıldı. İşte oyun içinden görüntüler…

STALKER 2: Heart of Chornobyl oynanış videosu!

GSC Game World tarafından geliştirilip yayınlanacak olan S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl'un, aslında bu yılın Nisan ayında çıkış yapması bekleniyordu. Ancak Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle bu tarih ertelendi.

S.T.A.L.K.E.R Call of Pripyat'tan 14 yıl sonra geliştirilen S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, serinin ilk yapımında da olduğu gibi Unreal Engine 5 oyun motoru ile geliştiriliyor. Merakla beklenen yapım, grafikleriyle oyuncuların dikkatini çekiyor.

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S.T.A.L.K.E.R. serisi Ukrayna'da geçiyor. İkinci oyun Heart of Chornobyl, Pripyat şehrinin yakınlarındaki 2006 yılında Çernobil nükleer reaktörünün erimesiyle yol açtığı felaketi konu alıyor. Öyle ki bu felaket; saldırgan mutantları, ölümcül anomalileri ve birbiriyle sürekli savaşan fraksiyonları da beraberinde getirdi.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, oyunun Steam sayfasında yer alan bilgilere göre Aralık 2023'te oyunculara sunulacak. Söz konusu yapım, mevcut olarak ön siparişlere açılmış durumda.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl sistem gereksinimleri

Minimum:

İşletim sistemi: Windows 10

İşlemci: AMD Ryzen 5 1600X / Intel Core i5-7600K

Ekran kartı: AMD Radeon RX 580 8GB / NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB

RAM: 8 GB

Depolama: 150 GB kullanılabilir alan

Tavsiye Edilen:

İşletim sistemi: Windows 10

İşlemci: AMD Ryzen 7 3700X / Intel Core i7-9700K

Ekran kartı: AMD Radeon RX 5700 XT 8GB / NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER 8GB / NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti 11GB

RAM: 8 GB

Depolama: 150 GB kullanılabilir alan

Peki sizler S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce beklentiye değer bir yapım olacak mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!