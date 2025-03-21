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Sosyal medyaya uygulanan bant daraltması kaldırıldı

Sosyal medyaya uygulanan bant daraltması kaldırıldı
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İBB'ye yapılan operasyon sonrasında provokasyonları engellemek için getirilen ve bir süredir devam eden bant daraltma uygulaması sona erdi. İnternet kullanıcıları artık sosyal medya platformlarına girebilecek.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da gözaltına alındığı İBB'ye yönelik kent uzlaşısı ve yolsuzluk soruşturmaları kapsamında yapılan gözaltılar sırasında başlatılan internet bant daraltma uygulamasıyla ilgili yeni karar.

Türkiye genelinde YouTube, TikTok, Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi popüler sosyal medya platformlarına erişimde ciddi problemler yaşatan bant daraltması kaldırıldı. Böylece özellikle masaüstü ve mobil cihazlar üzerinden bu platformlara girerken yüklenme sorunlarıyla artık karşılaşılmayacak.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları ile yine İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturmalar sürüyor.

Gözaltı kararları üzerine gerçekleşen operasyonda yakalanarak İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Yerleşkesi'ne getirilen aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ile şarkıcı Ercan Saatçi'nin de bulunduğu 87 şüphelinin ifade işlemleri başladı.

Ekiplerin 19 şüpheliyi yakalama çalışmaları da devam ediyor.

Kaynak: Haberler.com / Teknoloji
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıGoethegitme:

Eko sistem çöktü;)

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Haber YorumlarıSeçilmiş kişi:

İsrail vahşetini sadece x te görüyoruz diğerleri hatta tv kanalları bile göstermiyor tonlarca bomba ile katledilen o bebek cesetleri o yavrularım aç öldü diyen anaların feryadına aslında bir algı var kimse görmesin duymasın diye

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Haber YorumlarıBarış Yeşildağ:

Koekunun ecele faydasi yoktur kapatarak susturarak nereye kadar, madem davanizda haklısınız bırakın insanlar sorgulasin konuşsun gerçeği ogrensin, ama davanizda haklı degilseniz kapatin susturun aman kimse kimseyi bilgilendirmezsin aciklarimiz çıkmasın derdine düşersiniz

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Haber YorumlarıCece Cece:

hükümet sıkışınca bant daralma ne demek kaçıncı yüz yılda yaşıyoruz arkadaş

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Haber YorumlarıRevolver:

baktılar ki sesini duyuramayan haksızlığa dayanamayan insanlar kendini sokağa atıyor vazgeçtiler. bu haksızlığı halka yutturamayacaksınız. halk herşeyi görüyor susturamayacaksınız.

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