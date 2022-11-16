Sosyal medya devinin erişim yasağı kaldırıldı!

Tumblr için uygulanan erişim kısıtlaması kaldırıldı. Üç gün boyunca uygulanan erişim engeli, platformun bazı kararlarından sonra geldi.

Popüler sosyal medya platformu Tumblr'a yönelik erişim yasağı kaldırıldı. İlk olarak 12 Kasım tarihinde uygulanan Türkiye'den erişim kısıtlaması, geçtiğimiz saatlerde geri çekildi. Şirket, çıplaklık bulunduran içeriklere yeniden izin vereceğini açıkladıktan sonra tartışma konusu haline gelmişti.

Tumblr erişim yasağı üç gün uygulandı

Sosyal medya platformu Tumblr, 12 Kasım tarihinde Türkiye üzerinden erişime kapatılmıştı. Sosyal medya platformu için engel, Kuşadası Sulh Ceza Hakimliği'nin 9 Kasım tarih ve 2022/3144 sayılı kanunuyla getirilmişti.

Platform üzerinde çocuk pornografisi olayı yaşanması ve App Store'dan kaldırılmasının ardından, çıplaklık içeren paylaşımları 2018 yılında engellemişti. Yaklaşık dört yıldır uygulanan çıplaklık bulunduran içeriklere yönelik erişim kısıtlaması ise geçtiğimiz günlerde kaldırdı. Bu kararın üzerine Türkiye'den Tumblr'a erişim kesildi.

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Şirketin yeni düzenlemesiyle birlikte çıplaklık içeren paylaşımlar yasaklı olmayacak. Sadece cinsel içerikli paylaşımların kaldırılması ve kullanıcının askıya alınması planlanıyor.

Şirketin açıklamasına göre en azından şimdilik, Tumblr'ın içerik yönergeleriyle ilgili hiçbir şey temelden değişmedi. Çıplaklığa erişim özelliği, kullanıcılara gördükleri paylaşımlar hakkında daha fazla kontrol sağlayacak.

Türkiye'den Tumblr platformuna uygulanan erişim engeliyle ilgili olarak resmi bir açıklama yapılmadığını da hatırlatmak gerekiyor. Sosyal medya devi, 2007 yılından beri görsel paylaşımlar üzerine kullanıcılarına hizmet veriyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Tumblr'a yönelik erişim engeli doğru mu? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı ihmal etmeyin.