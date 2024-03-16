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Sony Xperia 1 VI Tasarımı ve Özellikleri Ortaya Çıktı

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Sony, akıllı telefon pazarındaki eski günlerine geri dönmek için çalışmalarını sürdürüyor. Japon şirket, yakında piyasaya süreceği Sony Xperia 1 VI modeliyle dikkatleri üzerine çekmeyi hedefliyor. Telefonun tasarımı ve özellikleri hakkında detaylar ortaya çıktı.

Sony, akıllı telefon pazarındaki eski günlerine geri dönmek için çalışmalarının sürdürüyor. Japon şirket bu kapsamda çok yakında Sony Xperia 1 VI modelini piyasaya sürecek. Akıllı telefonla ilgili bugüne dek çok fazla ayrıntı ortaya çıkmadı, ancak genel görüş kameralarıyla dikkatleri üzerine çekeceği yönünde. Cihaz ile ilgili son olarak tanıtım öncesi önemli detaylar ortaya çıktı. İşte Sony Xperia 1 VI tasarımı ve özellikleri!

Sony Xperia 1 VI tasarımı ve özellikleri

Sektörde sızıntılarıyla bilinen Zackbuks'a göre yaklaşan Sony Xperia 1 VI modeli 19.5: 9 en boy oranına sahip olacak. Bu, markanın uzun süredir tercih ettiği 21: 9 oranından vazgeçmeye hazırlandığı anlamına geliyor. Bununla birlikte modelin 2K ekran çözünürlüğüne sahip olması bekleniyor.

Telefonun tasarımına gelecek olursak; bizleri sektör standartlarının üzerinde sayılabilecek düzeyde ince çerçeveler karşılıyor. Bunun yanı sıra arka panelde dikey üçlü kamera kurulumu yer alıyor. Modelin Sony geleneklerine uygun bir tasarıma sahip olduğunu belirtelim.

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Sony Xperia 1 VI geçen günlerde XQ-ES54 model numarasıyla EMVCO veri tabanında ortaya çıktı. Liste cihazın Android 14'ü çalıştıracağı dışında herhangi bir teknik özelliğini göstermezken, tanıtımın ise çok yakında yapılacağının sinyallerini veriyor. Zackbuks'a göre global lansman mayıs ayında yapılacak.

Akıllı telefonla ilgili bugüne dek sızdırılan teknik özellikler ise şöyle;

ÖzellikAyrıntılarAna Kamera SensörleriÜç adet 48 MP Exmor T sensörüAna Kamera ÖzellikleriGeniş f/1,4 diyafram açıklığı, 2x optik yakınlaştırma, çift fazlı algılamalı otomatik odaklamaUltra Geniş Kamera Özellikleri14-18 mm odak uzaklığı, çip üzerinde otomatik odaklamaTelefoto Lens Yakınlaştırma Kapasitesi6x (sensör kırpma yoluyla elde edilen), gerçek optik yakınlaştırma kapasitesi 3xVideo Çekim ÖzellikleriElektronik görüntü sabitleme (EIS) ile 1080p video kaydı desteğiİşlemciQualcomm Snapdragon 8 Gen 3

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Sony, Xperia 1 VI modeliyle beğenileri kazanabilir mi? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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