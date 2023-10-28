Sony, PlayStation Plus abonelik fiyatlarını artırdı

Sony, tüm PlayStation Plus 12 aylık aboneliklerinin fiyatlarını %30 oranında artırdı. Şirketin işletme şefi Eric Lempel, bu kararı piyasa koşullarına uyum sağlamak için aldıklarını belirtti.

Sony geçtiğimiz günlerde tüm PlayStation Plus 12 aylık aboneliklerinin küresel fiyatlarını yaklaşık %30 oranında artırmasının ardından tepkiyle karşılaştı. Sony Interactive Entertainment'ın işletme şefi Eric Lempel, yakın zamanda verdiği bir röportajda bu kararı savundu ve şirketin piyasa koşullarına uyum sağlaması gerektiğini belirtti.

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Eylül ayında Sony, PlayStation Plus aboneliklerinin çeşitli kademelerinin fiyatlarını ayarladı; Essential 59,99 dolardan 79,99 dolara, Extra 99,99 dolardan 134,99 dolara ve Premium 119,99 dolardan 159,99 dolara yükseldi.

Şirket bu önemli artışı, abonelere yüksek kaliteli oyunlar ve ek avantajlar sunmaya devam etmelerini sağlayacağını belirterek açıkladı.

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Lempel, PlayStation Plus deneyimini geliştirme hedefini, özellikle de bir önceki yıl katman sisteminin devreye girmesiyle birlikte vurguladı. Birçok tüketicinin PlayStation 5'in değerini anladığını belirtti.

Ayrıca şu açıklamayı yaptı: "Dünyadaki hemen her şey gibi biz de fiyatlarımızı gözden geçirmek ve piyasa koşullarına göre ayarlamak zorundayız. Diğer pek çok abonelik hizmetinin aksine, uzun yıllardır dünyanın %85'i için PlayStation Plus fiyatlandırmasına dokunmadığımızı söylemekten mutluluk duyuyorum. Dolayısıyla ilk kez böyle bir şey yaptık."

Bu fiyat ayarlaması, Microsoft'un Xbox Game Pass fiyatlarını artırmasının ardından geldi. Spotify, Amazon, Disney+ ve Netflix'in de fiyatlarını yükseltti. Bu durum eğlence abonelik hizmetleri arasında maalesef ki popüler hale gelmeye başladı.

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Bildiğiniz gibi geçtiğimiz gün de Steam, Türkiye pazarından çekileceğini ve oyunları artık dolar bazında alacağımızı açıklamıştı. Durum iyice kötüye gidiyor, siz fiyat artışları hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.