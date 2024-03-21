Snapdragon 8s Gen 3 İşlemcisinden Güç Alacak İlk Telefonlar Belli Oldu

Mobil işlemci denince akla gelen ilk üreticilerden Qualcomm, geçtiğimiz günlerde Snapdragon 8s Gen 3 yongasını tanıttı. Gerek yapay zeka özelliklerine odaklanması, gerekse 5G tarafında önemli yeniliklerle gelen işlemciden güç alacak ilk telefonlar da bir hayli merak ediliyor. İşte Snapdragon 8s Gen 3'ten güç alacak ilk telefonlar!

Snapdragon 8s Gen 3'ten güç alacak ilk telefonlar

91mobiles tarafından paylaşılan rapora göre Snapdragon 8s Gen 3'le gelecek ilk akıllı telefonlar Xiaomi Civi 4 Pro ve IQOO Z9 olacak. Bunların hemen ardından vitrine çıkacak ismi henüz belli olmayan Realme, Honor ve Redmi telefonları da söz konusu işlemciden güç alacak.

Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, 4 nm fabrikasyon süreciyle üretildi. 1x 3.0 GHz ARM Cortex-X4, 4x 2.8 GHz ARM Cortex-A720 ve 3x 2.0 GHz ARM Cortex-A520 çekirdeklerine ek olarak Adreno grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

Yeni yonga seti üretken yapay zekayı mümkün kılarak hem metin hem de görüntü işlemeye izin verecek. Bununla birlikte Google Gemini Nano ve Llama 2 gibi dilleri desteklemesinin önünün açıldığını belirtmekte fayda var.

Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 ortaya çıktı!

Snapdragon 8s Gen 3 tüm özellikleri ise şöyle;