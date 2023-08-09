Snapchat Hesapları Kapatılacak! İngiltere'de Özel Soruşturma Başlatıldı

İngiltere'de başlatılan soruşturma ile birlikte, sosyal medya kullanımı için gereken yaş kriterini sağlamayan Snapchat kullanıcılarının hesaplarının kapatılması hedefleniyor. Snapchat'in yıllık gelirinin yüzde dördü kadar cezai işlem uygulanabileceği belirtiliyor.

Snapchat hakkında özel bir soruşturma başlatıldı. Başlatılan soruşturma platformu kurallara aykırı bir şekilde kullanmakta olan kullanıcıların önüne geçilmesini hedefliyor. İşte detaylar.

Kriterleri sağlamayan Snapchat kullanıcılarının hesapları kapatılacak!

İngiltere'de başlatılan soruşturma ile birlikte, sosyal medya kullanımı için gereken yaş kriterini sağlamayan kullanıcıların hesaplarının kapatılması hedefleniyor. Konuyla ilgili olarak TikTok'un aldığı cezaların ardından gözler, Snapchat'in üzerine çevrildi.

Bilindiği üzere birçok ülke, genç sosyal medya kullanıcılarının en az 13 yaşında olmasını istiyor. Bu sınırlandırmanın Snapchat tarafında dikkate alınmadığını fark eden İngiltere hükumeti, konuyla ilgili olarak inceleme başlattı.

Başlatılan soruşturma kapsamında, platform kullanıcıları mercek altına alındı. Snapchat'in yıllık gelirinin yüzde dördü kadar cezai işlemin uygulanabileceği süreç içerisinde genç kullanıcıların sosyal medyayı bilinçsiz kullanarak güvenliklerini tehdit edebilecekleri unsurların ortadan kaldırılması hedefleniyor.

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Benzer şikayetler, daha önce birçok sosyal medya platformu için gündeme taşınmıştı. Son olarak TikTok, büyük bir soruşturmayla karşı karşıya kalmış ve yüklü bir para cezasına çarptırılmıştı. Şu an aynı kaderi paylaşmakta olan Snapchat'i nelerin beklediği ise henüz netleşmemekle beraber para cezası uygulanabileceği, güçlü ihtimaller arasında.

Peki, sizler bu konuyla ilgili olarak neler düşünüyorsunuz? Sizce sosyal medya şirketleri, güvenli bir ortam sağlamak adına uygulanan yaptırımların ardından denetimi arttırıyor mu? Görüşlerinizi bizlerle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.