Snapchat, Gençler İçin Kısıtlamalar Getirdi

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulamalarından biri olan Snapchat, aylık 750 milyon aktif kullanıcıya sahip. Bazı kesimler Snapchat'teki 'Hızlı Ekle' bölümünden ve tanımadığı kişilerin kendilerini eklemelerinden dolayı şikayetçiydi. Özellikle belli bir yaştan küçük gençler için bu durumu ele alan Snapchat, konu hakkında bazı kısıtlamalar getirme kararı aldı.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulamalarından biri olan Snapchat, aylık 750 milyon aktif kullanıcıya sahip. Bazı kesimler Snapchat'teki "Hızlı Ekle" bölümünden ve tanımadığı kişilerin kendilerini eklemelerinden dolayı şikayetçiydi. Özellikle belli bir yaştan küçük gençler için bu durumu ele alan Snapchat, konu hakkında bazı kısıtlamalar getirme kararı aldı.

Snapchat ne gibi kısıtlamalar getirdi?

Snapchat, uygulamasına gençleri yabancılarla etkileşime girmekten caydırmak amacıyla yeni özellikler ekliyor. Değişiklikler, milletvekilleri ve diğer yetkililerin Snap'in gençleri güvende tutma yeteneğini sorgulaması nedeniyle uygulamada yıllar süren incelemelerin ardından geldi. Önceki güncellemelerde olduğu gibi, yeni kısıtlamalar da öncelikle uygulamadaki 13-17 yaş arası kişilerin hesaplarını etkiliyor.

Geçen yıl şirket, yabancıların uygulamada gençleri bulma yeteneğini sınırlamak için "Hızlı Ekleme" önerileriyle gençlerin hesaplarının görünürlüğünü sınırlamaya başladı. Artık şirket, kullanıcıların aramalarda ve önerilen hesaplarda görünmesi için sahip olması gereken ortak arkadaş sayısını artırarak gençlerin arama ve önerilerde bulunmasını daha da zorlaştıracağını söylüyor.

Ayrıca gençlerin çok fazla ortak arkadaşı olmayan kişilerle bağlantı kurabildiği durumlarda Snap, kullanıcıları yalnızca tanıdıkları kişilerle etkileşime geçmeye teşvik eden uyarılar ortaya çıkaracak. Uyarıya, söz konusu kullanıcıyı engelleme veya bildirme seçeneği de eşlik edecek.

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Şirket ayrıca uygulamanın Stories ve Spotlight gibi halka açık kısımlarında "yaşa uygun olmayan içerik" paylaşan hesaplar için yeni bir ihtar sistemi sunuyor. Yeni sisteme göre uygulama, yaşa uygun olmadığını düşündüğü gönderileri kaldıracak ve rahatsız edici hesaba ihtar verecek. Şirkete göre, belirli bir süre içinde çok fazla ihtar alan kullanıcıların hesapları kalıcı olarak devre dışı bırakılacak.

Snapchat ayrıca web sitesinde, gençlerin Snapchat kullanımıyla ilgili potansiyel endişeleri olan ebeveynlere yönelik yeni bir bölüm yayınladı. Site, ebeveyn kontrolü özelliklerinin nasıl kullanılacağına ilişkin yol gösterici kılavuzlar da dahil olmak üzere uygulama hakkında çeşitli açıklamalar sunuyor.

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