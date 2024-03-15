Üye Girişi
Haberler

Skoda Epiq: Elektrikli araçlar için yeni bir SUV modeli tanıtıldı

Güncelleme:

Skoda, elektrikli araçlar konusundaki yenilikçi yaklaşımını ileri taşıyarak Epiq isimli yeni küçük SUV modelini tanıttı. Aracın özellikleri ve fiyatı hakkında detaylar haberde yer alıyor.

Skoda elektrikli araçlar konusundaki yenilikçi yaklaşımını ileri taşıyarak Epiq isimli yeni küçük SUV modelini tanıttı. Bu modelle elektrikli araçları daha geniş kitlelere ulaştırma hedefini sürdüren şirket, aracı 2025 yılında piyasaya süreceğini açıkladı. İşte Skoda Epiq fiyatı ve özellikleri…

Skoda Epiq fiyatı ve açıklanan özellikleri

Skoda Epiq, 4.1 metre uzunluğunda beş kişilik geniş bir yaşam alanı ve 490 litrelik bir bagaj hacmi sunarak, konfor ve kullanışlılık açısından beklentileri karşılıyor. Elektrikli bir SUV olarak tasarlanan Epiq, 400 km'den fazla bir menzil sunuyor.

Aracın ön yüzü, markanın yeniden tasarlanan modern ön ızgarası T şeklinde LED farlar ve Matrix LED teknolojisi ile dikkat çekerken, yan açıdan güçlü omuz çizgileri ve SUV tarzını vurgulayan çamurluklarıyla etkileyici bir siluete sahip.

261 HP'lik aile aracı: Skoda Octavia RS tanıtıldı!

Arka kısımda ise, kaslı görünüme sahip tampon ve koyu krom renkte Skoda yazısı yer alıyor. Eğimli tavan çizgisi ve tavan spoyleri de aracın aerodinamik verimliliğini artırıyor. İki kollu direksiyonu, sezgisel kontrol paneli ve mobil dijital anahtar gibi teknolojiler de sürüş deneyimini daha keyifli hale getiriyor.

ÖzellikSkoda EpiqFiyat25 bin euroUzunluk4.1 metreYolcu Kapasitesi5 kişiBagaj Hacmi490 litreMenzilTek şarjla 400 km'den fazlaKontrol Paneliİki kollu direksiyon, fiziksel ve dokunsal düğmelerÜretim Yeriİspanya, PamplonaFiyatı25 bin euro

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

Skoda Otomobil Teknoloji Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

DEVA Partisi Saruhanlı adayı Cüneyt Taylan kimdir? 2024 DEVA Partisi Manisa Saruhanlı belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Salihli adayı Metin Sepetçi kimdir? 2024 DEVA Partisi Manisa Salihli belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Demirci adayı Kenan Doğru kimdir? 2024 DEVA Partisi Manisa Demirci belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Yeşilyurt adayı Niyazi Tan kimdir? 2024 DEVA Partisi Malatya Yeşilyurt belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Kale adayı Nihat Şener kimdir? 2024 DEVA Partisi Malatya Kale belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Doğanşehir adayı İsmail Haluk Güran kimdir? 2024 DEVA Partisi Malatya Doğanşehir belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Battalgazi adayı Resul Derin kimdir? 2024 DEVA Partisi Malatya Battalgazi belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Arguvan adayı Erdal Ekici kimdir? 2024 DEVA Partisi Malatya Arguvan belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Yunak adayı Mustafa Yayla kimdir? 2024 DEVA Partisi Konya Yunak belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Yalıhüyük adayı Ahmet Karaaslan kimdir? 2024 DEVA Partisi Konya Yalıhüyük belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Taşkent adayı Dilek Bestil kimdir? 2024 DEVA Partisi Konya Taşkent belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Seydişehir adayı Ali Geçer kimdir? 2024 DEVA Partisi Konya Seydişehir belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Selçuklu adayı Mehmet Sumak kimdir? 2024 DEVA Partisi Konya Selçuklu belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Sarayönü adayı Mahpeyker Feryal Karça kimdir? 2024 DEVA Partisi Konya Sarayönü belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Meram adayı Canan Ceylan Tezcan kimdir? 2024 DEVA Partisi Konya Meram belediye başkan adayı kim oldu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title