Her ay yepyeni filmler vizyona girmeye devam ediyor. Bu doğrultuda sinema severler için film seçenekleri artıyorken, bu en çok izlenen filmler listesinin de sürekli olarak değişmesine yol açıyor. Peki güncel verilere göre sinemada tüm zamanların en çok izlenen 10 filmi hangisi? İşte liste…

Sinemada Tüm Zamanların En Çok İzlenen 10 Filmi

Her ay yepyeni filmler vizyona girmeye devam ediyor. Bu doğrultuda sinema severler için film seçenekleri artıyorken, bu en çok izlenen filmler listesinin de sürekli olarak değişmesine yol açıyor. Peki güncel verilere göre sinemada tüm zamanların en çok izlenen 10 filmi hangisi? İşte liste…

Sinemada tüm zamanların en çok izlenen 10 filmi

Box Office Türkiye tarafından paylaşılan verilere göre sinemada en çok izlenen film, 2017 yılında seyirciye sunulan Recep İvedik 5 oldu. Ünlü oyuncu Şahan Gökbakar'ın başrolünde yer aldığı yapım, şimdiye kadar 7 milyon 437 bin 50 kişi tarafından seyredildi.

Listenin ikinci sırasında ise Recep İvedik 4 bizleri karşılıyor. Bu yapımı 7 milyon 369 bin 98 kişi izledi. Hemen ardından ise Düğün Dernek ve Fetih 1453 filmleri onu takip etti. Bu iki film sırasıyla 6 milyon 980 bin 70 ve 6 bin 572 bin 618 kişi tarafından seyredildi.

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Listenin devamında dram türünün önde gelenleri arasında yer alan Müslüm'ü görüyoruz. Toplamda 6 milyon 480 bin 563 kişinin seyrettiği bu filmin hemen sonrasında ise 6 milyondan biraz fazla kişinin izlediği Düğün Dernek 2: Sünnet yer alıyor.

Sinemada tüm zamanların en çok izlenen filmleri şu şekilde sıralandı;

SıraFilmSeyirci 1Recep İvedik 57 milyon 437 bin 502Recep İvedik 47 milyon 369 bin 983Düğün Dernek6 milyon 980 bin 704Fetih 14536 milyon 572 bin 6185Müslüm6 milyon 480 bin 5636Düğün Dernek 2: Sünnet6 milyon 73 bin 3647Ayla5 milyon 589 bin 8728Bergen5 milyon 484 bin 79897. Koğuştaki Mucize5 milyon 365 bin 52210Aile Arasında5 milyon 289 bin 51

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Listede olan filmlerden hangilerini izlediniz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.