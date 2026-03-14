Şikayetvar'dan Veri Sızıntısı Açıklaması

Şikayetvar, bir kurumsal müşterisine ait kullanıcı bilgileriyle ilgili yaşanan güvenlik zafiyetini açıkladı. Şirket, veri sızıntısı iddialarının yersiz olduğunu ve olayın kendi sistemleriyle ilgisi olmadığını belirtti.

Açıklamanın devamında şöyle denildi:

"Son günlerde bazı basın yayın organlarında ve dijital platformlarda yer alan veri ihlali iddialarına ilişkin olarak kamuoyunun doğru ve şeffaf biçimde bilgilendirilmesi amacıyla bu açıklamayı paylaşma gereği doğmuştur.

"2 Mart 2026 tarihinde gündeme gelen söz konusu iddialar üzerine yapılan incelemeler sonucunda, olayın Şikayetvar platformunun genel altyapısı, veri tabanı veya güvenlik sistemlerinden kaynaklanan bir siber saldırı olmadığı anlaşılmıştır. Platformumuzda faaliyet gösteren bir kurumsal müşterimize ait kullanıcı adı ve parola bilgilerinin, tamamen Şikayetvar sistemleri dışındaki bir güvenlik zafiyeti sonucunda kötü niyetli kişilerin eline geçtiği tespit edilmiştir.

"Bu durum, yalnızca ilgili hesap tarafından erişilebilen sınırlı sayıdaki kullanıcı verisinin yetkisiz erişime maruz kalmasına neden olmuştur. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına belirtmek isteriz ki, Şikayetvar'ın iddia edilen veri sızıntısı ile herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
