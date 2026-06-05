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Siirt'te Marifet Roket Takımı bu yıl TEKNOFEST'te birincilik için yarışacak

Siirt'te Marifet Roket Takımı bu yıl TEKNOFEST'te birincilik için yarışacak
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Siirt Bilim ve Sanat Merkezi'nde 6 öğrenciden oluşan 'Marifet Roket Takımı', geliştirdikleri roketle TEKNOFEST Roket Yarışması'nda birincilik hedefliyor. Geçen yıl Türkiye dördüncüsü olan takım, bu yıl 2 bin 740 metre irtifaya ulaşacak roket tasarladı.

Siirt Bilim ve Sanat Merkeznde 6 öğrenciden oluşan "Marifet Roket Takımı" geliştirdikleri roketle TEKNOFEST'te birincilik için mücadele edecek.

İbrahim Hakkı'nın astronomi, fizik, psikoloji, sosyoloji ve din alanlarında pek çok çalışma yapan tasavvufi konularla birlikte, fen bilimleri hakkında da geniş bilgileri kapsayan Marifetname adlı eserinden esinlenerek kurdukları takımının adını Marifetname koyan Siirt Bilim ve Sanat Merkezinde 6 öğrenciden oluşan "Marifet Roket Takımı" geliştirdikleri roketle TEKNOFEST'te birincilik için mücadele edecek. Fizik öğretmeni Yusuf Bilgen öncülüğünde 2018 yılında kurulan Siirt Fen Lisesi öğrencilerinden oluşan takım, Milli Uzay Programından aldıkları ilhamla roket projeleri geliştirdi. Geleceğin mühendisleri olmayı hedefleyen öğrenciler tasarladıkları roketle geçen yıl eylül ayında Aksaray'da düzenlenen TEKNOFEST Roket Yarışmasında bin 175 başvuru arasından finale kalan 76 takım arasında yarıştı. Takımın tasarladığı roket bin 670 metre irtifaya ulaşarak, Türkiye dördüncüsü seçildi ve "En İyi Özgün Tasarım" ödülüne layık görüldü. Bu yıl da ön tasarım değerlendirmesini başarıyla geçen ekip, 2 bin 740 metre irtifaya ulaşacak bir roket yaparak TEKNOFEST Roket Yarışmasında birincilik elde etmeye hazırlanıyor. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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