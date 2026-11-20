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Pakistan, Çin'in Shenzhou-24 uzay misyonu kapsamında uzaya ilk kez astronot göndermeye hazırlanırken Çin İnsanlı Uzay Ajansından (CMSA) yapılan açıklamada fırlatma sürecine yönelik hazırlıkların son aşamaya girdiği bildirildi.

Pakistan, Çin ile uzay bilimleri alanında devam eden işbirliği doğrultusunda uzaya ilk kez astronot göndermeye hazırlanıyor. Taraflar arasında Şubat 2025'te Çin Uzay İstasyonu'na (Tiangong Uzay İstasyonu) gerçekleştirilecek misyonda görev yapmak üzere Pakistanlı astronotların seçilmesi ve eğitilmesine yönelik imzalanan anlaşma doğrultusunda seçilen iki astronottan birinin yakın zamanda gerçekleştirilecek Shenzou-24 misyonunda yer alması bekliyor.

Pakistan'ın ulusal uzay ajansı Uzay ve Üst Atmosfer Araştırma Komisyonu'ndan (SUPARCO) yapılan açıklamada, program kapsamında seçilen ve eğitim gören Muhammad Zeeshan Ali ile Khurram Daud'dan birinin söz konusu misyonda yük uzmanı olarak görev yapacağı, diğerinin ise yedek astronot olarak görevlendirileceği belirtildi.

Pakistanlı kaynaklara göre, misyonda görev alacak astronotun yörüngede kısa süreli kalışının ardından, iki Çinli mürettebat üyesiyle birlikte Shenzhou-23 uzay aracıyla Mayıs 2027'de Dünya'ya dönmesi bekleniyor. Mürettebatın üçüncü üyesinin ise uzun süreli uzay görevlerinin insan fizyolojisi üzerindeki etkilerine ilişkin araştırmalar yürütmek üzere görevine devam etmesi planlanıyor.

Kaynaklara göre söz konusu misyon, Çin'in insanlı uzay programında yabancı bir astronotla gerçekleştirilecek ilk ortak uzay uçuşu olurken, Pakistan-Çin arasında uzay bilimleri alanındaki işbirliği için de önemli bir dönüm noktasını temsil ediyor.

"Hazırlıklar son aşamaya girdi"

Çinli yetkililerden yapılan açıklamada ise uzay misyonu için hazırlıkların sorunsuz şekilde sürdüğü, soğuk hava şartlarına karşı önlemlerin alındığı, fırlatma tesislerinin yenilendiği ve yedek kurtarma sisteminin devreye alındığı bildirildi. Çin İnsanlı Uzay Ajansından (CMSA) yapılan açıklamada, Shenzhou-24 uzay aracı ile "Long March-2F" taşıyıcı roketinin mevcut durumda iyi olduğu, fırlatma sahasındaki tesis ve teçhizatın normal şekilde çalıştığı belirtildi. Uzay aracının uygun zamanda fırlatılmasının planlandığı aktarılan açıklamada, hazırlıkların son aşamaya girdiği kaydedildi.

Çin'in kuzeybatısındaki Gobi Çölü'nde bulunan Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'ndeki mühendislerin, soğuk hava şartlarının oluşturduğu zorluklara karşı çalışmalar yürüttüğü, fırlatma öncesinde sistemlerin işlevsel kontrollerini ve ortak testlerini gerçekleştirdiği bildirildi.

Çin basınında yer alan haberlerde, misyonda görev almaya hazırlanan iki Pakistanlı astronotun da daha önce İslamabad'daki Konfüçyüs Enstitüsü'nde Çince eğitimi aldığı belirtildi.

Çinli ve Pakistanlı yetkililerin daha önceki açıklamalarına göre, şartların uygun olması halinde Shenzhou-24 misyonunun 25 Kasım'da gerçekleştirilecek fırlatmayla başlaması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı